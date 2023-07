Starú Seneckú cestu medzi Ivankou pri Dunaji a Bernolákovom opravia

Bratislava 14. júla (TASR) - Starú Seneckú cestu medzi Ivankou pri Dunaji a Bernolákovom vrátane prieťahu obcou Veľký Biel (okres Senec) čaká kompletná obnova. S prácami by mala začať Slovenská správa ciest (SSC) od 20. júla, potrvať by mali do 30. augusta. Obnova bude rozdelená do troch etáp. TASR o tom informoval Martin Guzi z komunikačného odboru SSC.



"Slovenská správa ciest v rámci veľkoplošných opráv ciest prvej triedy na dĺžke 4,04 kilometra vyfrézuje poškodenú vozovku a po celej šírke cesty sa položí nový súvislý asfaltový koberec," priblížil Guzi s tým, že pribudne aj nové vodorovné dopravné značenie.



Doprava bude počas rekonštrukčných prác vedená v polovičnom profile, práce budú teda realizované za premávky pod čiastočnou uzáverou. Vyznačená bude dočasným dopravným značením. Stavebné práce sa budú vykonávať v odstavenom jazdnom pruhu, doprava bude regulovaná.



V súčasnosti prebieha proces určenia dopravného značenia povolenia čiastočnej uzávery s Okresným úradom Bratislava a Krajským dopravným inšpektorátom Bratislava.