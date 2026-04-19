Starú tržnicu v Strážskom nahradí parkovisko a projekt Brány remesiel
Nový areál má oživiť nevyužitý verejný priestor a vytvoriť miesto na prezentáciu regionálnych produktov.
Autor TASR
Strážske 19. apríla (TASR) - V centre mesta Strážske vzniká nové parkovisko, ktoré má zlepšiť parkovanie a bezpečnosť vo frekventovanej časti mesta pri obchodných centrách. Rozšírenie si vyžiadalo odstránenie pôvodnej tržnice. Podľa primátora Patrika Magdoška tržnica komplikovala prístup. Mesto ju preto plánuje presunúť na nové miesto.
„Stará tržnica blokovala dobrý prístup k obchodom a sústredenie ľudí na tomto mieste ešte viac zvyšovalo dopravné problémy. Preto sme ju odstránili a počítame s jej premiestnením na vhodnejšie miesto,“ doplnil primátor. Dodal, že projekt vznikol na základe dohody mesta so spoločnosťami pôsobiacimi v centre. Na parkovisku vznikne približne desať parkovacích miest.
Mesto zároveň pripravuje projekt Brány remesiel a umenia Zemplína, ktorý má nadviazať na tradíciu miestnej tržnice a pretvoriť ju na moderný kultúrno-komunitný priestor. „Pripravujeme samostatné dorobenie Brány remesiel, ktorá by mala slúžiť zároveň na prezentáciu domácich producentov, či už zeleniny alebo rôznych výrobkov z kože či dreva, a na prezentáciu regiónu. Toto bude nahrádzať tú pôvodnú tržnicu,“ doplnil Magdoško.
Nový areál má oživiť nevyužitý verejný priestor a vytvoriť miesto na prezentáciu regionálnych produktov. Súčasťou priestoru budú drevené stánky pre remeselníkov a producentov aj oddychová zóna so zeleňou. Realizátorom projektu je mesto, ktoré chce týmto spôsobom podporiť lokálnych remeselníkov a producentov. Samospráva získala na tento projekt dotáciu z Košického samosprávneho kraja vo výške 90.000 eur.
