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Starý Bulvár čaká do konca novembra postupná revitalizácia zelene
Obnova sa však nebude týkať len stromov. Počas tohto a budúceho týždňa pribudne na Bulvári aj 34.800 kusov cibuľovín a takmer 1600 trvaliek.
Autor TASR
Žilina 18. novembra (TASR) - Odstránením šiestich stromov v zlom zdravotnom stave sa začala v stredu v Žiline revitalizácia zelene v lokalite Starý Bulvár. Ako informovala radnica na svojej webovej stránke, cieľom je skvalitniť verejný priestor a vytvoriť krajšie a príjemnejšie prostredie pre obyvateľov aj návštevníkov tejto lokality.
Vo štvrtok 19. novembra bude zrealizovaná náhradná výsadba v podobe 23 nových stromov. „Budú ju tvoriť rôzne druhy drevín, medzi ktorými nebudú chýbať cercidovníky, ambrovníky, magnólie, platany, metasekvoje či jedlička,“ priblížila radnica.
Obnova sa však nebude týkať len stromov. Počas tohto a budúceho týždňa pribudne na Bulvári aj 34.800 kusov cibuľovín a takmer 1600 trvaliek. „Súčasťou výsadby budú napríklad šalvie, verbeny, echinacey, astry či krásnoočká a mnohé ďalšie druhy rastlín,“ dodala radnica.
Vo štvrtok 19. novembra bude zrealizovaná náhradná výsadba v podobe 23 nových stromov. „Budú ju tvoriť rôzne druhy drevín, medzi ktorými nebudú chýbať cercidovníky, ambrovníky, magnólie, platany, metasekvoje či jedlička,“ priblížila radnica.
Obnova sa však nebude týkať len stromov. Počas tohto a budúceho týždňa pribudne na Bulvári aj 34.800 kusov cibuľovín a takmer 1600 trvaliek. „Súčasťou výsadby budú napríklad šalvie, verbeny, echinacey, astry či krásnoočká a mnohé ďalšie druhy rastlín,“ dodala radnica.