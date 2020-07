Starý cestný most v Trenčíne majú zrekonštruovať do konca roka 2023

Trenčín 3. júla (TASR) – Starý cestný most cez rieku Váh v Trenčíne by mali zrekonštruovať do konca roku 2023. Počas štvrtkovej (2. 7.) návštevy Trenčína to povedal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



„V piatok sa začalo verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu. V roku 2021 bude verejné obstarávanie na zhotoviteľa a veríme, že v rokoch 2021 až 2023 budeme stavať. Tak to zatiaľ predpokladáme, neviem, ako sa bude vyvíjať verejné obstarávanie,“ priblížil minister.



Ako dodal, rekonštrukcia mosta je potenciálne uskutočniteľná do konca roku 2023, čo dáva aj nádej, že to teoreticky bude možné financovať z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Odhadovaná cena je 35 miliónov eur.



Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka je informácia o začatí verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie mosta pre Trenčanov dobrou správou.



„V tejto chvíli sa spustil proces, na ktorý sme v Trenčíne čakali veľmi dlho a sme vďační, že minister so svojím tímom tento problém vyriešil. Je to problém, ktorý nás veľmi trápil. Most je v takom stave, že ho treba zrekonštruovať,“ zdôraznil trenčiansky primátor.



Starý cestný most v Trenčíne odovzdali do prevádzky 8. decembra 1956. Nahradil drevený most z roku 1946. Je dlhý 350 metrov, široký 15 metrov. Za 27 miliónov československých korún ho postavil Doprastav a v čase dokončenia bol najdlhším cestným mostom na Slovensku.



Až do roku 2015, keď otvorili druhý cestný most v Trenčíne, ním denne prešlo niekoľko desiatok tisíc automobilov. O jeho rekonštrukcii sa hovorí už niekoľko rokov, už pred ôsmimi rokmi ho z hľadiska technického stavu zaradili do šiesteho stupňa, čo znamená veľmi zlý stav.