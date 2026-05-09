VIDEO: Starý hrad nad riekou Váh je v opatere dobrovoľníkov ôsmy rok
Aj tento rok sa budú počas prác sústrediť na najohrozenejšie časti hradu.
Autor TASR
Žilina 9. mája (TASR) - Už ôsmy rok je Starý hrad nad riekou Váh v opatere dobrovoľníkov. Združenie na záchranu Starého hradu - castrum Warna spája nadšencov, dobrovoľníkov, milovníkov histórie a hradnej architektúry. Ako v rozhovore pre TASR uviedol riaditeľ združenia Rudolf Mlích, popri dobrovoľníckych brigádach budú mať v tomto roku na hrade aj zamestnancov, a to vďaka projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom Ľudia a hrady.
Šéf združenia spomína, že keď pred ôsmimi rokmi na hrad prišli, bola to romantická zrúcanina zarastená náletovou vegetáciou. „Bol tu kopec drevín, v podstate tie hradné múry nebolo ani poriadne vidno. Odstránili sme náletovú vegetáciu a začali sme konzervovať tie najohrozenejšie časti. Nechali sme vypracovať statický pasport ako základný dokument, ktorý nám povedal, ktoré časti hradu sú najohrozenejšie,“ poznamenal Mlích.
Tohtoročné stabilné aprílové počasie umožnilo spustiť na hrade sériu dobrovoľníckych brigád. „Brigády organizujeme každú sobotu. Každý je vítaný a kto chce, môže prísť. Vychádza to na zhruba tridsať brigád ročne. Vďaka projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny budeme mať prvýkrát zamestnancov na hrade. Od 1. mája zamestnávame desať ľudí na hrade, takže predpokladáme, že práce sa zintenzívnia,“ uviedol Mlích.
Aj tento rok sa budú počas prác sústrediť na najohrozenejšie časti hradu. Stredobodom záujmu bude veža z 13. storočia, ale tiež gotický palác s arkierom. „Radi by sme zastabilizovali koruny tohto paláca, lebo sú pouvoľňované. Spolu s novými pracovníkmi sa budeme sústrediť aj na severnú hradbu dolného paláca,“ naznačil tohtoročné plány riaditeľ združenia.
Starý hrad je najstarším hradom v žilinskom regióne a hoci prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1323, archeologické výskumy potvrdzujú, že vznikol už pred rokom 1235. „Pod hradom sme našli mincu uhorského panovníka Ondreja II, ktorý vládol v rokoch 1205 - 1235. Predpokladáme, že už aj pred kamenným hradom tu bolo nejaké to osídlenie, pretože hrad alebo to osídlenie strážilo brod pod hradom, ktorý je viditeľný aj dnes. Našli sme tiež nálezy z obdobia Keltov, ktoré sú archeológmi datované do obdobia 200 rokov pred Kristom,“ vysvetlil Mlích.
Oproti stojaci hrad Strečno neberú v združení ako konkurenciu, ale skôr ako mladšieho brata alebo dvojičku. „Takéto niečo, ako tu máme nad Domašínskym meandrom, dva hrady vedľa seba, je v podstate unikátne. Návštevnosť má stúpajúci trend. Odkedy sme hrad vyčistili a na ňom pracujeme, vidíme, že počet návštevníkov sa zvyšuje. Ťažko to odhadnúť, ale rátam, že sem za rok príde 20.000 - 25.000 ľudí,“ uzavrel Mlích.
