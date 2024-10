Starý jelšavský hrad bude mať nový náučný chodník

Jelšava 24. októbra (TASR) - Na Starý jelšavský hrad v okrese Revúca bude viesť nový náučný chodník s niekoľkými zastávkami. Samospráva na jeho vybudovanie získala vyše 76.000 eur, uchádza sa aj o ďalšiu dotáciu na čiastočnú revitalizáciu hradného areálu. Pre TASR to uviedol primátor Jelšavy Milan Kolesár.



Nový náučný chodník bude viesť po už existujúcej modrej turistickej značke, ktorá vedie od pamiatkovej zóny v centre Jelšavy k zaniknutému Starému jelšavskému hradu. "Na chodníku bude niekoľko zastávok, ktoré budú mať informačný charakter. Venované budú flóre, faune, meste a jeho histórii a, samozrejme, hradu. V lokalite, ktorú nazývame Stará horáreň, vznikne aj oddychová zóna," priblížil primátor.



Náučný chodník bude dlhý viac ako štyri kilometre a bude niesť meno niekdajšieho majiteľa hradu Leustacha z Jelšavy. "Bol uhorským palatínom, ktorý pôsobil nielen na tomto území, ale až po územie dnešného Rumunska," dodal Kolesár s tým, že Leustach patrí k najvýznamnejším historickým osobnostiam Jelšavy.



Na vybudovanie náučného chodníka získala samospráva regionálny príspevok vo výške viac ako 76.000 eur v rámci výzvy určenej na podporu najmenej rozvinutých okresov. O ďalšiu dotáciu sa uchádza cez výzvu Verejno-súkromného partnerstva Stredný Gemer, určená by mala byť na čiastočnú revitalizáciu hradného areálu. V prípade získania financií by v blízkosti Starého jelšavského hradu pribudla aj vyhliadková plošina.



Prvá písomná zmienka o Starom jelšavskom hrade pochádza z prvej polovice 15. storočia. Jeho dodnes viditeľný pôdorys je tvorený štvorhranom s dĺžkou 57 metrov a so šírkou 15 až 20 metrov. Do dnešných čias sa zachovali len zvyšky opevnenia, hranolovej veže, paláca a niekoľkých ďalších hradných objektov.