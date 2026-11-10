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Starý most v mestskej časti Beňova Lehota je definitívne zbúraný
Rekonštrukcia mosta je súčasťou zlepšenia dopravných podmienok v Beňovej Lehote a zvýšenia bezpečnosti na prístupovej ceste ku Kubínskej holi.
Autor TASR
Dolný Kubín 10. novembra (TASR) - Starý most v dolnokubínskej mestskej časti Beňova Lehota je definitívne zbúraný. Informoval o tom primátor Dolného Kubína Ján Prílepok na sociálnej sieti s tým, že práce v teréne rýchlo napredujú a dodávateľská firma robí maximum, aby stihli urobiť čo najväčšiu časť prác ešte predtým, ako napadne sneh.
„Prvú časť máme hotovú a aktuálne slúži ako dočasné premostenie. Vďaka odstráneniu starého mosta môžeme plynule pokračovať v ďalšom úseku,“ uviedol primátor. Spresnil, že potok v tomto mieste kompletne prevedú do potrubia, čím stiesnený priestor nahradí nová sedemmetrová cesta a bezpečný chodník, na ktorý sa tu podľa neho čakalo desaťročia.
„Snažíme sa naplno využiť stabilné počasie, aby sme čo najskôr zabezpečili plnohodnotné premostenie a mohli vrátiť verejnú dopravu na Beňovú Lehotu v plnom rozsahu,“ dodal Prílepok s tým, že autobusy mestskej hromadnej dopravy zatiaľ dočasne končia na zastávke pri Urbárskom dome.
Rekonštrukcia mosta je súčasťou zlepšenia dopravných podmienok v Beňovej Lehote a zvýšenia bezpečnosti na prístupovej ceste ku Kubínskej holi. Celý projekt počíta s odstránením nevyhovujúceho mosta, „zatrubnením“ potoka v dĺžke takmer 90 metrov a výstavbou novej, širšej asfaltovej cesty s bezpečným chodníkom. Investícia sa odhaduje na približne jeden milión eur, pričom predpokladaná spoluúčasť mesta predstavuje približne 100.000 eur.
„Prvú časť máme hotovú a aktuálne slúži ako dočasné premostenie. Vďaka odstráneniu starého mosta môžeme plynule pokračovať v ďalšom úseku,“ uviedol primátor. Spresnil, že potok v tomto mieste kompletne prevedú do potrubia, čím stiesnený priestor nahradí nová sedemmetrová cesta a bezpečný chodník, na ktorý sa tu podľa neho čakalo desaťročia.
„Snažíme sa naplno využiť stabilné počasie, aby sme čo najskôr zabezpečili plnohodnotné premostenie a mohli vrátiť verejnú dopravu na Beňovú Lehotu v plnom rozsahu,“ dodal Prílepok s tým, že autobusy mestskej hromadnej dopravy zatiaľ dočasne končia na zastávke pri Urbárskom dome.
Rekonštrukcia mosta je súčasťou zlepšenia dopravných podmienok v Beňovej Lehote a zvýšenia bezpečnosti na prístupovej ceste ku Kubínskej holi. Celý projekt počíta s odstránením nevyhovujúceho mosta, „zatrubnením“ potoka v dĺžke takmer 90 metrov a výstavbou novej, širšej asfaltovej cesty s bezpečným chodníkom. Investícia sa odhaduje na približne jeden milión eur, pričom predpokladaná spoluúčasť mesta predstavuje približne 100.000 eur.