V centre nebude Bratislavy ani tento rok chýbať vianočný stromček

Bratislava 16. novembra (TASR) – Nové vianočné osvetlenie, nové prvky výzdoby, rôzne svetelné inštalácie vrátane vianočného osvetlenia Starého mosta či vianočný stromček na Hlavnom námestí. Aj to pripravuje bratislavský magistrát, aby Bratislavčanom priniesol do ulíc vianočnú atmosféru, keďže tradičné vianočné trhy v centre mesta sa pre pandémiu nového koronavírusu tento rok konať nebudú.



Hlavné námestie bude zdobiť vianočný stromček z Karlovej Vsi, a to až do Nového roka. "V spolupráci s mestskými organizáciami pripravuje mesto aj vianočný program, avšak prevažne v online formáte. Malo by ísť o program z priestorov Klarisiek či Mestského divadla P.O. Hviezdoslava," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Aj keď sa vianočné trhy konať nebudú, magistrát oslovil Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), ktoré bude mať na Hlavnom námestí niekoľko stánkov s vybranými ľudovoumeleckými tvorcami a predajcami. "Podľa nášho prieskumu návštevníkom minuloročných vianočných trhov chýbalo vo výzdobe a atmosfére trhov viac tradičných prvkov," spresnila Rajčanová.



Chýbať nebude ani Vianočný les na Hlavnom námestí, ktorý žiaci základných umeleckých škôl vyzdobia svojimi vlastnoručne vytvorenými ozdobami z prírodných materiálov. "Originálne vianočné stromčeky neskôr poputujú do skutočných domovov," poznamenala hovorkyňa. Magistrát deklaruje, že prinesie do ulíc vianočnú atmosféru spôsobom, ktorý bude pre ľudí bezpečný aj v súčasnej pandemickej situácii.



Tradičné vianočné trhy nebudú tento rok ani na Hviezdoslavovom námestí v Starom Meste. Chýbať tam však nebude vianočný stromček. Vianočnú atmosféru by mal dotvárať aj adventný veniec. Umiestnený bude na prekrytej 72-metrovej fontáne, ktorá sa tiahne stredom námestia.