Starý objekt školy v Banskej Bystrici prechádza rekonštrukciou
Autor TASR
Banská Bystrica 17. septembra (TASR) - Nový školský rok na Základnej škole Slovenského národného povstania (ZŠ SNP) v Banskej Bystrici s 525 žiakmi sa nesie v znamení komplexnej rekonštrukcie objektu školy. Mesto získalo mimorozpočtové zdroje z Programu Slovensko vo výške 3,1 milióna eur, a tak 65-ročná budova prejde obnovou a na streche pribudnú aj fotovoltické panely. S prácami sa začalo v druhej polovici augusta a podľa zmluvy majú byť ukončené do septembra budúceho roka. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Cieľom rekonštrukcie, ktorá prebieha za plnej prevádzky školy, je znížiť energetickú náročnosť starého objektu. Keďže ide o veľký objem stavebných prác, vedenie školy muselo pristúpiť aj k úprave výchovno-vzdelávacieho procesu.
„Tento školský rok sa nesie v znamení veľkých zmien, pretože sa začala najväčšia renovácia v dejinách našej školy. Z tohto dôvodu sme pristúpili k úprave rozvrhu hodín a skrátili sme vyučovanie, o čom sme rodičov vopred informovali. Ak to bude možné, chceme sa vyhnúť dištančnému vzdelávaniu. Ďalšie rozhodnutia budeme prijímať podľa postupu stavebných prác. Verím, že výsledok prinesie krajšie a modernejšie prostredie na vzdelávanie,“ konštatoval riaditeľ ZŠ SNP Sergej Čabala.
Stavebné práce spočívajú v zateplení fasády, vo výmene okien, v inštalácii vonkajších žalúzií, maľovaní a rekonštrukcii strechy s inštaláciou fotovoltiky. Zároveň ide o komplexnú obnovu vnútornej elektroinštalácie, teda rozvodov, svietidiel, rozvádzačov, a vybudovanie vzduchotechniky, ktorá bude slúžiť na rekuperáciu vzduchu na chodbách, v kuchyni a telocvični. Vymenia sa radiátory s termostatickými hlavicami, inštaluje systém merania a regulácie, vďaka ktorému je možné riadiť intenzitu osvetlenia a vykurovania.
„ZŠ SNP prechádza v období svojich 65. narodenín významnou rekonštrukciou. Aj keď sme nevedeli ovplyvniť administratívne procesy súvisiace s verejným obstarávaním a s prácami sa mohlo začať až v závere augusta, verím, že všetko pôjde hladko a bude napredovať podľa harmonogramu. Obnovou zvýšime životnosť budovy, inštaláciou fotovoltiky dosiahneme energetické úspory primárnej energie a znížime produkciu emisií. Vďaka fotovoltike si škola pokryje spotrebu z vlastnej elektriny vyrábanej zo slnka, čím dosiahneme úspory na prevádzkových nákladoch,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.
