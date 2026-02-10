< sekcia Regióny
Starý park v Nitre bol nominovaný na prestížne ocenenie
Autor TASR
Nitra 10. februára (TASR) - Nitriansky Starý park bol po revitalizácii nominovaný na medzinárodné ocenenie BIG SEE Make Sense Awards. Ako uviedol primátor Marek Hattas, ide o prestížnu cenu, ktorou sa každoročne oceňujú výnimočné architektonické a krajinárske projekty z celej Európy i ďalších krajín sveta.
Podľa primátora je nominácia potvrdením, že obnova Starého parku je vnímaná ako kvalitné, citlivé a moderné riešenie verejného priestoru, ktoré rešpektuje históriu, prírodu aj potreby ľudí. „BIG SEE Awards vyzdvihuje projekty, ktoré prinášajú udržateľnosť, estetiku a pozitívny vplyv na kvalitu života a presne o to nám pri Starom parku išlo,“ skonštatoval Hattas.
Obnovu parku ukončili v roku 2024, stála viac ako šesť miliónov eur. Väčšinu nákladov mesto hradilo z európskych fondov. Autorom architektonického riešenia aj projektu je Ateliér Krejčiříkovci. Park získal už v roku 2024 Cenu za nápaditý architektonický koncept v rámci súťaže Stavba roka. Vlani dostal aj titul Park roka 2025 ako najvyššie ocenenie v súťaži, ktorú vyhlasuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu.
