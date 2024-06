Starý Smokovec spája s Novým Targom víkendová autobusová linka

Vysoké Tatry 28. júna (TASR) - Návštevníci Vysokých Tatier majú možnosť využiť nové medzinárodné autobusové spojenie medzi Slovenskom a Poľskom. Linka premáva zo Starého Smokovca do Nového Targu počas víkendov. Informovala o tom hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová s tým, že spája populárne turistické destinácie a umožňuje pohodlný a priamy presun medzi oboma krajinami.



"Linka premáva po trase Starý Smokovec - Tatranská Lomnica - Tatranská Kotlina - Ždiar - Jurgów - Bukowina Tatrzanska - Bialka Tatrzanka - Nový Targ. Spoje vypravujú počas víkendov dvakrát denne v každom smere. Zo Starého Smokovca odchádzajú o 11.15 h a 17.15 h. Odchody z mesta Nowy Targ sú o 9.25 h a 15.10 h. Cesta medzi týmito dvoma konečnými zastávkami trvá približne 1,5 hodiny. Lístky je možné zakúpiť priamo u vodiča, ktorý prijíma platby v poľských zlotých alebo eurách," uviedla hovorkyňa.



Nové spojenie je výsledkom spolupráce Malopoľského vojvodstva, PSK, dopravcu Koleje Malopolskie a organizátora Integrovaný dopravný systém Východ. Ide podľa predsedu PSK Milana Majerského o významný krok k zlepšeniu cezhraničnej dopravy a podporuje turistický ruch v oboch krajinách. "Pre slovenských turistov to znamená ľahší prístup k poľským horským strediskám a kúpeľným mestám, zatiaľ čo poľskí návštevníci môžu pohodlne objavovať krásy Vysokých Tatier," skonštatoval.



Nové spojenie ponúka aj ďalšie možnosti cestovania. Na železničnej stanici Nowy Targ existujú prípoje na vlaky smer Krakov a Zakopane. Na zastávke v Starom Smokovci má linka prípoj na vlaky z a do Popradu a na Štrbské Pleso. Väčšina zastávok funguje na znamenie. Detailný cestovný poriadok je možné nájsť na zastávkach, v Google Maps alebo na stránke dopravcu www.kolejemalopolskie.com.pl.



Od začiatku júna zároveň premáva medzi Poľskom a Slovenskom Beliansky expres. Ten spája Poprad s poľským mestom Muszyna, vlaky jazdia vždy v sobotu a nedeľu dvakrát denne.



Kraj tiež upozorňuje, že kyvadlová doprava z bezplatného záchytného parkoviska v Tatranskej Lomnici bude od soboty 29. júna premávať každý deň. Jeho kapacita je 400 parkovacích miest. Autobusy budú jazdiť na trase Tatranská Lomnica P+R (park and ride) - Tatranská Lomnica Eurocamp - Tatranská Lomnica 1. máj - Tatranská Lomnica stanica (s možným prestupom na autobusy a električky) - Tatranské Matliare - Biela voda a späť.