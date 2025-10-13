Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
MEDVEĎ PRI JAZERE: Obec upozorňuje občanov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Peter Hudec

Poľovnícke združenie úsek monitoruje a aktuálne vykonáva potrebné opatrenia.

Autor TASR
Starý Tekov 13. októbra (TASR) - V blízkosti jazera za bažantnicou v obci Starý Tekov v okrese Levice sa pohybuje medveď. Pohyb medveďa hnedého bol zaznamenaný v noci z nedele (12. 10.) na pondelok. Obec upozorňuje občanov, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v blízkosti rieky Hron a mimo zastavaného územia.

Poľovnícke združenie úsek monitoruje a aktuálne vykonáva potrebné opatrenia. Verejnosti odporúča nepohybovať sa v okolí jazera a popri rieke.
