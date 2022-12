Starý Tekov: Štvrták Martin získal pre školu 2000 eur v súťaži WocaBee

Starý Tekov 6. decembra (TASR) - Štvrták Martin zo Základnej školy Štefana Senčíka v Starom Tekove v okrese Levice získal hlavnú cenu súťaže v učení slovíčok Jazykový WocaBee šampionát. Jej štvrtý ročník sa uskutočnil pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od októbra do decembra tohto roka. Hlavnou cenou bola suma 2000 eur určená na modernizáciu vyučovania, informovala za organizátora súťaže Jana Čikelová.



Súťaž sa uskutočnila výhradne online v inovatívnej aplikácii na učenie slovíčok WocaBee. Do súťaže sa môžu každoročne zapojiť žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa učia akýkoľvek cudzí jazyk. Hodnotí sa usilovnosť v učení sa slovnej zásoby, o ktorej vypovedajú body získané za precvičovanie slovíčok v aplikácii, tzv. WocaPoints.



Štvrtý ročník súťaže bol z pohľadu zapojených tried rekordný. Zúčastnilo sa v ňom 47.735 žiakov z celého Slovenska, ktorí sa počas jej trvania naučili stovky cudzích slovíčok.