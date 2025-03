Starý železničný most uzavrú, staveniskom bude do konca leta 2026

Trenčín 16. marca (TASR) - Na prelome marca a apríla trenčianska radnica úplne uzavrie starý železničný most pre peších aj cyklistov. Dôvodom je rekonštrukcia mosta a jeho premena na Fiesta most s promenádnou zónou, prevádzkami a priestormi na šport a kultúru. Z mosta bude stavenisko do konca leta 2026. Informovala o tom Eva Mišovičová z kancelárie primátora mesta.



O uzávere mosta bude včas informovať dočasné dopravné značenie. Umiestnené bude aj pri starom cestnom moste na oboch stranách Váhu, v Orechovom pri ihrisku, pri Kolibe a pri moste na Ostrov. Všetko sú to body, odkiaľ sa budú môcť peší i cyklisti napojiť na obchádzkovú trasu medzi Zámostím a centrom mesta. Tá povedie cez starý cestný most. Pre chodcov to znamená približne desať minút času navyše.



"Práce na starom železničnom moste sa začnú na strane Orechového a postupne sa bude plošina presúvať k opačnému brehu Váhu. V miestach priechodov popod rekonštruovaný most popri rieke postavia lešenie, obmedzenia však nebudú výrazné. Cieľom je dosiahnuť podchodnú výšku 2,5 metra, minimálne však 2,1 metra. Čiastočne to môže ovplyvniť cyklistickú dopravu, cyklisti by mali zosadnúť z bicykla. Aktuálne sa z mosta odstraňujú nepotrebné prvky a konštrukcie, v príprave je čistenie mosta vysokotlakovým vodným lúčom a dokončuje sa výroba pohyblivých plošín," doplnila Mišovičová.