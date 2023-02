Starý železničný most v Trenčíne chce mesto zmeniť

Trenčín 21. februára (TASR) – Trenčianska radnica chce za viac ako 10 miliónov eur adaptovať starý železničný most na zelený most s novými funkciami. Zámer na vyhlásenie verejného obstarávania projektu Fiesta most schválili na utorkovom zasadnutí poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.



Ako informoval vedúci útvaru investícií trenčianskej radnice Ján Korienek, most sa nachádza v atraktívnej polohe na kraji historického centra, kde po preložení železnice vznikol veľký potenciál na rozšírenie centra pre obyvateľov mesta, ale aj návštevníkov a turistov.



"Revitalizovaný most môže byť významnou pridanou hodnotou aj pre cestovný ruch, okrem iného spája dve významné, v súčasnosti realizované či pripravované nadregionálne cyklotrasy – Vážsku cyklomagistrálu na ľavom brehu a cyklotrasu Po stopách histórie (prepojenie Trenčína s Moravou) na pravom brehu," uviedol Korienek.



V súvislosti s pridelením titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 mestu Trenčín je potrebná rýchla a výrazná adaptácia mosta na nové funkcie patriace k centru krajského mesta vrátane zapojenia mosta ako výrazného elementu do života a programu v rámci EHMK2026. K tomu je potrebné zrealizovať päť objektov služieb s prináležiacimi terasami.



Zároveň je podľa neho potrebné napojiť most na priľahlé pešie a cyklistické komunikácie na oboch brehoch, dopravné napojenie (zásobovanie, záchranné zložky) na Ulici Ľudovíta Stárka a na cestu vedúcu od krytej plavárne k lodenici, prepojenie hrádze na ľavom brehu. Potrebná je aj komplexná revitalizácia priestoru pod mostom na relax a oddych.