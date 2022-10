STaRZ obhajuje zmluvu o marketingovom názve hokejového štadióna

Bratislava 26. októbra (TASR) – Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta si stojí za zmluvou týkajúcou sa nového marketingového názvu Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Zmluvu s mestom a národnou lotériovou spoločnosťou Tipos považuje za najlepšie z možných riešení. Deklaruje zároveň pripravenosť hľadať s hokejovým klubom HC Slovan Bratislava férové riešenia budúcej vzájomnej spolupráce. Konštatuje to v stanovisku pre TASR. Hokejová aréna má po novom skrátený názov Tipos Aréna.



Mestská príspevková organizácia je presvedčená, že zmluva, ktorú odsúhlasilo bratislavské mestské zastupiteľstvo, je najlepším z možných riešení pre mesto z hľadiska udržateľnosti prevádzky zimného štadióna i potreby verejnosti.



Zmluva uzatvorená do konca septembra 2025 má priniesť za umiestnenie reklamných zariadení 200.000 eur bez DPH ročne, teda za tri roky sumu 600.000 eur bez DPH. Financie majú byť použité výlučne na zabezpečenie prevádzky štadióna, a to aj v súvislosti s energetickou krízou a predpokladanými cenami za energie od začiatku budúceho roka. STaRZ zároveň pripomína, že negatívny dosah na štadión mala aj pandémia ochorenia COVID-19.



"Práve vďaka príjmom z tejto spolupráce sa nielen hokejový klub, ale i krasokorčuliarska mládež pôsobiaca na štadióne nebudú musieť obávať, že by hrozila obdobná situácia ako v Košiciach," zdôrazňuje STaRZ. Riaditeľ organizácie Ladislav Križan je presvedčený, že najmä v krízovej dobe môžu marketingové partnerstvá s hokejovým klubom existovať vedľa seba.



HC Slovan Bratislava nedávno vyjadril v súvislosti s novým marketingovým názvom štadióna sklamanie. Rozhodnutie môže podľa klubu ohroziť jeho schopnosť zotrvať na štadióne v pozícii hlavného nájomcu. Generálnym partnerom klubu je totiž na základe dlhodobej zmluvy spoločnosť Niké. Pomenovať športovú halu bez akejkoľvek spoluúčasti športového klubu, ktorý do arény prináša značnú časť športového i marketingového produktu, považuje za neobvyklý a nepochopiteľný krok. Odvoláva sa tiež na príjmy smerujúce do mestského rozpočtu.



STaRZ deklaruje, že Slovan vníma ako súčasť mesta a dôležitého partnera. Akékoľvek zmluvné a finančné vzťahy s ním však musia byť v súlade s verejným záujmom a so záujmami obyvateľov Bratislavy. Oceňuje kroky majiteľov klubu pri splácaní dlhu, aj preto mu mestskí poslanci odpustili takmer 70.000 eur dlhu za prenájom ľadu odkorčuľovaného mládežou z minulosti a predĺžili nájom bufetov na štadióne. "Chceme uistiť verejnosť aj fanúšikov HC Slovan Bratislava, že sme s vedením klubu napriek tomu pripravení hľadať férové riešenia vzájomnej budúcej spolupráce," doplnil STaRZ.



Hokejová hala niesla v minulosti už niekoľko komerčných názvov.