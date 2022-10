STaRZ zverejnil výzvu na rekonštrukciu chladenia štadióna v Dúbravke

Bratislava 4. októbra (TASR) – Predpokladaná investícia do obnovy chladiarenského systému a ľadovej plochy na zimnom štadióne v bratislavskej Dúbravke je vyčíslená na 799.661,50 eura bez DPH. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy zverejnila v utorok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Záujemcovia o realizáciu rekonštrukcie môžu predkladať ponuky do 21. októbra.



"Predmetom zákazky je rekonštrukcia chladenia - inštalácia chladiaceho zariadenia v rámci existujúcej strojovne vrátane všetkých potrebných stavebných úprav a taktiež s tým súvisiaca realizácia novej skladby ľadovej plochy," spresnila STaRZ vo výzve.



Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v pondelok (3. 10.) informoval, že na rekonštrukciu dúbravského zimného štadióna, kde sídli klub Hoba Bratislava, je alokovaných 880.000 eur, 680.000 eur poskytne hlavné mesto a sumou 200.000 eur prispeje zväz. Mestská organizácia, klub i SZĽH podpísali v piatok (30. 9.) zmluvu o rekonštrukcii.