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Šťastný koniec: Po nezvestnom seniorovi úspešne pátrali v okolí Košíc
Senior odišiel na prechádzku a už sa nevrátil.
Autor TASR
Košice 18. júna (TASR) - Polícia prijala v utorok (16. 6.) večer oznámenie o nezvestnosti 76-ročného muža z okresu Košice okolie. Senior odišiel na prechádzku a už sa nevrátil. Vzhľadom na jeho zdravotný stav a vyšší vek vyhlásili pátraciu akciu, do ktorej boli postupne nasadené ďalšie policajné sily a prostriedky. Muža napokon našli na okraji jednej z ciest pri diaľnici. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Po oznámení o nezvestnosti dôchodcu policajti vykonávali pátranie v mieste jeho posledného a predpokladaného výskytu. Do pátrania sa zapojili aj psovod so služobným psom, košický kriminalista, policajti Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) zo Sobraniec s dronom s termovíziou, príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), dobrovoľní hasiči, ale aj dobrovoľníci z obce.
„Pátranie prebiehalo v samotnej obci, ale aj v jej okolí. Súčasťou pátrania bolo aj prezretie kamerových záznamov. Po nezvestnom mužovi však nebolo ani stopy. Počas nočných hodín policajti naďalej koordinovali pátracie aktivity a pripravovali pokračovanie akcie v ranných hodinách,“ uviedla hovorkyňa. Krátko po ukončení nočnej akcie pred 2.00 h bolo na linke 158 prijaté oznámenie o staršom mužovi nachádzajúcom sa na okraji jednej z ciest pri diaľnici. Muž bol následne stotožnený ako hľadaná osoba a prevzala si ho jeho opatrovateľka.
„Prípad opäť potvrdil, že pri pátraní po zraniteľných osobách je mimoriadne dôležitá rýchla reakcia, spolupráca všetkých zúčastnených zložiek a všímavosť verejnosti,“ dodala hovorkyňa.
Po oznámení o nezvestnosti dôchodcu policajti vykonávali pátranie v mieste jeho posledného a predpokladaného výskytu. Do pátrania sa zapojili aj psovod so služobným psom, košický kriminalista, policajti Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) zo Sobraniec s dronom s termovíziou, príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), dobrovoľní hasiči, ale aj dobrovoľníci z obce.
„Pátranie prebiehalo v samotnej obci, ale aj v jej okolí. Súčasťou pátrania bolo aj prezretie kamerových záznamov. Po nezvestnom mužovi však nebolo ani stopy. Počas nočných hodín policajti naďalej koordinovali pátracie aktivity a pripravovali pokračovanie akcie v ranných hodinách,“ uviedla hovorkyňa. Krátko po ukončení nočnej akcie pred 2.00 h bolo na linke 158 prijaté oznámenie o staršom mužovi nachádzajúcom sa na okraji jednej z ciest pri diaľnici. Muž bol následne stotožnený ako hľadaná osoba a prevzala si ho jeho opatrovateľka.
„Prípad opäť potvrdil, že pri pátraní po zraniteľných osobách je mimoriadne dôležitá rýchla reakcia, spolupráca všetkých zúčastnených zložiek a všímavosť verejnosti,“ dodala hovorkyňa.