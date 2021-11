Štát by mal kofinancovať údržbu pamätníka M. R. Štefánika na Bradle

Bratislava 24. novembra (TASR) - Štát by mohol každoročne poskytovať finančný príspevok na údržbu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) - pamätníka M. R. Štefánika na Bradle. Vyplýva to z novely zákona o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.



Ministerstvo by malo od budúceho roka peniaze adresovať samosprávam, ktoré na údržbu areálu Bradlo vyčleňujú príspevky v rámci svojich rozpočtov - mestu Brezová pod Bradlom a obciam Priepasné a Košariská. Maximálna výška štátneho príspevku sa bude rovnať sume, ktorú alokujú samosprávy vo svojich rozpočtoch.



V súčasnosti môžu samosprávy požiadať len o dotáciu z dotačného programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Obnovme si svoj dom, ktorá však nie je právne nárokovateľná. Novelizáciou zákona sa má podporiť ochrana pamiatkového fondu. "V prípade mohyly na Bradle je nevyhnutné zdôrazniť jednu z jej základných pamiatkových hodnôt, ktorou je dominantnosť a solitérnosť v krajine," uvádza rezort v dôvodovej správe. Ďalšími dôvodmi novely je rozvíjanie občianskej spoločnosti, myšlienok demokracie a boja proti extrémizmu, podpora rozvoja domáceho kultúrneho turizmu i znižovanie administratívnej záťaže pre žiadateľa o poskytnutie dotácie. Zákon má platiť od marca 2022.



Súčasné znenie ešte federálneho zákona z roku 1990 ustanovuje len spomienkovú tabuľu v budove Federálneho zhromaždenia v Prahe, pripomínajúcu zásluhy M. R. Štefánika na vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.



Mohyla M. R. Štefánika bola postavená na hrebeni vrchu Bradlo v roku 1928 podľa projektu národného umelca, architekta Dušana Jurkoviča. Za NKP bola vyhlásená v roku 1968.