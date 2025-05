Štát plánuje v tomto roku začať s postupnou obnovou Kúpeľov Sliač

Sliač 2. mája (TASR) - Štát plánuje v tomto roku začať s postupnou rekonštrukciou Kúpeľov Sliač vo Zvolenskom okrese. Počas nasledujúcich mesiacov by malo byť vypísané výberové konanie na nultú etapu obnovy. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR s tým, že práce budú počas plnej prevádzky zariadenia.



Dodal, že na tento účel podpísali Kúpele Sliač, spoločnosť MH Invest a MH manažment trojstranné memorandum o spolupráci. „Bližšie podrobnosti o chystanej rekonštrukcii bude možné verejnosti priblížiť po ukončení všetkých podkladov na pripravovanú súťaž,“ objasnilo ministerstvo.



Riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch uviedol, že v súčasnosti v areáli v blízkosti kúpeľných domov začali s archeologickým prieskumom pramennej komory. Súvisí s prípravou žiadosti o stavebné povolenie pre prvú etapu rekonštrukcie.



Jedno právoplatné stavebné povolenie už majú, na liečebný dom Poľana, ktorý by mal byť zrekonštruovaný ako prvý. Postupne plánujú zachrániť aj liečebné domy Bratislava, Detva a Amália, Slovensko a Kúpeľné domy 1 a 2. Dôležité však podľa neho je aj zvýšenie ich kapacity. Zdôrazňuje, že je to nevyhnutným faktickým predpokladom pre zlepšenie ekonomických ukazovateľov a celkového hospodárenia kúpeľov. „Nie je totiž možné ekonomicky prosperovať pri súčasnej kapacite, keďže je na úrovni 350 lôžok a majetok kúpeľov je k tomu neúmerne veľký až obrovský,“ vysvetlil.



Cieľom je obnoviť areál postupne. „Na tento účel sú premyslené postupné etapy rekonštrukcie, vždy s dôrazom na zachovanie pokojného kúpeľného prostredia. V niektorých etapách výstavby však bude iste viditeľné, že sa v parku buduje,“ reagoval s tým, že pribudne aj viacero nových funkcií, priestorov pre ubytovanie, gastronómiu či kultúrno-spoločenské vyžitie.



Kúpele aktuálne disponujú 350 lôžkami v dome Palace. Po obnove by sa mala kapacita zvýšiť na 1100 až 1200 lôžok. Pôvodne boli zamerané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Dnes tam liečia aj ochorenia pohybového aparátu, ženské ochorenia, nechýba liečba prekonaných onkologických ochorení.



Ako jediné na Slovensku vlastní Kúpele Sliač štátna spoločnosť. Jej akcionármi sú štátny MH Manažment a Všeobecná zdravotná poisťovňa.