Štát postaví v Richnave základnú školu

Gelnica 19. marca (TASR) - Štát postaví v obci Richnava v okrese Gelnica školu, ktorej bude prostredníctvom okresného úradu aj jej zriaďovateľom. Uviedla to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) po spoločnom stretnutí s ministerkou školstva Martinou Lubyovou (nominantka SNS), so starostami dotknutých obcí a so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom v rámci utorkového výjazdového rokovania vlády v Gelnici.



Dôvodom je, že žiaci z Richnavy dochádzajú do Základnej školy (ZŠ) v Kluknave, ktorá nemá dostatočnú kapacitu. Do augusta má obec Richnava, v ktorej tvorí rómske obyvateľstvo majoritu, vytvoriť z priestorov šatní na tamojšom futbalovom ihrisku tri triedy.



Ako Saková pripustila, v súvislosti s touto problematikou stratili rok. Podľa nej to však spôsobil odmietavý postoj tamojšieho obecného zastupiteľstva, ktoré odmietalo vykonať zmeny v územnom plánovaní a prijať variant, aby bola v Richnave zriadená škola. "Po hodinovej debate sme našli jeden variant, ktorý sa nám zdal schodný, a to, že danú ZŠ na náklady štátu postaví štát. Bude to štátna ZŠ, chceme ju postaviť na štátnom pozemku,“ povedala s tým, že jej vznikom od septembra 2020 by sa mala odbremeniť kluknavská ZŠ od dvojzmennej prevádzky. Výšku investície zatiaľ neodhadla, keďže ako hovorí, bude to závisieť aj od počtu tried.



Lubyová pripomenula, že štátne základné školy na Slovensku zriaďujú obce a mestá. „Ale keď sa už situácia nedá vyriešiť na miestnej úrovni a obec nie je schopná poskytnúť povinnú školskú dochádzku, tak vtedy prichádza na rad štát. Na základe rokovaní sme dospeli k záveru, že práve tu je už naplnená skutočnosť, kedy sú osobitné dôvody na to, aby štát prevzal iniciatívu,“ uviedla. Ako dodala, predchádzajúci predseda vlády hovoril v súvislosti so zriadením školy v Richnave o sume 600.000 eur.



„Vláda je pripravená prostriedky, ktoré sľúbila minulý rok, poskytnúť znovu - priamo z rezervy predsedu vlády, aby to išlo veľmi rýchlo,“ uviedol premiér Peter Pellerini (Smer-SD). Ako dodal, obáva sa, že ak by bol tento zámer opäť závislý od rozhodnutia samosprávy, tak by uvedenú investíciu opätovne odmietla.



Obec Kluknava v decembri 2017 vypovedala Richnave zmluvu o spoločnom školskom obvode pre nedostatočnú kapacitu školy. Ako pre TASR uviedol starosta Kluknavy Štefan Kováč, vzniknuté triedy v Richnave pomôžu odbremeniť tamojšiu ZŠ, ktorú v tomto školskom roku navštevuje približne 645 žiakov. „Nemáme priestory na to, aby sme týchto žiakov umiestnili v našej škole. Triedy sme vytvorili už aj z kabinetov a väčšie triedy sme upravili na viacero menších,“ povedal s tým, že sa vyučuje na viacero zmien. V Richnave sa nachádza elokované pracovisko ZŠ Kluknava, ktorá má niekoľko tried.