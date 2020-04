Štát začal s testovaním Rómov na prítomnosť nového koronavírusu

Na snímke splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková. Foto: TASR – Milan Kapusta

Jarovnice 3. apríla (TASR) – Obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít začal štát s pomocou vojenských lekárov v piatok testovať na nový koronavírus v Jarovniciach v okrese Sabinov. Ide o ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia, ako aj tých, ktorí sa chceli dať otestovať dobrovoľne. Štát chce zistiť aktuálny stav a zamedziť šíreniu nového koronavírusu v lokalitách, kde žijú Rómovia.uviedol expert OĽaNO na rómsku problematiku a člen ústredného krízového štábu Peter Pollák.Tí, u ktorých sa nový koronavírus potvrdí, ostanú v karanténe. Rokuje sa so samosprávami, aby zriadili karanténne miesta.vysvetlil Pollák. Doplnil, že v obciach, kde žijú Rómovia, je zložitejšie dodržiavať domácu karanténu, keďže na jednom mieste je vysoká koncentrácia ľudí.Podľa splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity Andrey Bučkovej komunikujú so samosprávami, aby poskytli adekvátne podmienky a podporu testovania.povedala.Testovanie zabezpečujú Sily pre špeciálne operácie Ozbrojených síl (OS) SR a vojenskí zdravotníci spolu s organizáciou Zdravé regióny. Náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko povedal, že postupne budú testovať v 33 lokalitách, ktoré stanovila vláda.vysvetlil Zmeko s tým, že celú operáciu nazvali Karusel. Je do nej zapojených celkovo 150 vojakov, v Jarovniciach ich bolo takmer 20.Starosta Jarovníc Florián Giňa je s testovaním spokojný. Ako povedal, o pár dní budú vedieť, či je v obci niekto nakazený.povedal.V Jarovniciach dostali zdravotníci zoznam 38 ľudí, ktorých na testovanie odporučil starosta.dodal Marek Demčák z vojenskej poľnej nemocnice.V sobotu (4. 4.) bude testovanie pokračovať v meste Trebišov a obciach Smižany, Kecerovce a Zborov.