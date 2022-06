Statika plavárne v Michalovciach zvýši cenu rekonštrukcie

Michalovce 1. júna (TASR) – Projekt rekonštrukcie mestskej plavárne v Michalovciach si po dvoch predchádzajúcich zvýšeniach rozpočtu v sume spolu bezmála 250.000 eur bez DPH vyžiada ďalšie náklady navyše. Sanáciu zlého technického stavu nosnej konštrukcie vyčíslil zhotoviteľ na 900.000 eur. Financie na tento účel vyčlenili poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom pondelkovom (30. 5.) zasadnutí v tretej zmene mestského rozpočtu.



"Keď sa začali odhaľovať nosné konštrukcie, ktoré sú alfou a omegou celého objektu, zistilo sa, že tieto konštrukcie sú v takom dezolátnom stave, že sa urobila diagnostika, na základe ktorej bolo konštatované, že tieto prvky sú už pomaly po dobe životnosti, preto sa robila ich sanácia," informovala na rokovaní MsZ Ružena Heželyová z odboru výstavby mestského úradu s tým, že tieto práce navyše by mali byť posledné. Nevylúčila však ďalšie možné zvýšenie konečnej ceny za dielo vzhľadom na nárast cien stavebných materiálov.



Podľa slov poslanca Milana Kaplana je rekonštrukcia plavárne, s pôvodným rozpočtovým nákladom vo výške 4.123.000 eur, vysúťažená spoločnosťou Sytiq za takmer 3,2 milióna eur "sfušovaným projektom". "Ide o sfušovaný projekt, ktorý v pôvodnom pláne nepočítal s takými záležitosťami ako búranie obkladov v bazénovej hale," povedal s tým, že víťaznú ponuku zhotoviteľa považuje za "účelové podlezenie" ceny diela.



"Posudzoval to Úrad pre verejné obstarávanie, posudzovali to iné relevantné orgány, takže podsúvať verejnosti, že tu došlo k nejakej machinácii, je dosť odvážne," reagoval primátor Viliam Zahorčák. Pripustil, že projektant urobil pri príprave projektu aj chyby. "Následne sa ukázalo, po odstránení všetkých častí, ktoré bolo potrebné odstrániť, a urobila sa diagnostika špecializovaným útvarom, že je potrebné investovať ďalšie peniaze," skonštatoval.



Na komplexnú rekonštrukcie mestskej plavárne, s ktorou začali v septembri minulého roka, získali Michalovce vládnym uznesením nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako dva milióny eur.