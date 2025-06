Statika vežičky na gymnáziu v Levoči nie je narušená

Levoča 10. júna (TASR) - Zatiaľ nie je známe, kedy sa začne s komplexnou obnovou vežičky na budove Gymnázia Janka Francisciho Rimavského v Levoči, ani koľko budú práce stáť. Pre TASR to potvrdila Daša Jeleňová, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý je zriaďovateľom školy. Spodná časť ozdobnej kupoly pred týždňom v dôsledku silných dažďov odpadla a priestor okolo je uzavretý. Riaditeľ školy Jaroslav Kramarčík pre TASR potvrdil, že rozsah škôd už určili pamiatkari a v stredu 11. júna by sa malo začať so sanáciou a odstránením poškodenej časti vežičky.



„Podľa informácií vedenia gymnázia, po intenzívnom daždi vypadla časť muriva spodného kónického ukončenia na severozápadnej strane vyčnievajúcej časti veže, v ktorej je umiestnené travertínové točité schodisko. Tento architektonický prvok ukrýva dutinu, ktorá sa týmto odhalila,“ uviedla Jeleňová. Ide teda len o odkrytie dutiny pod vežou, nie je to diera priamo do veže.



Kramarčík dodal, že statika vežičky nie je narušená a nateraz tak nehrozí jej zrútenie. „Pamiatkari nám už dali rozhodnutie, ako treba postupovať. Vyzerá to, že zatieklo poza oplechovanie do dutiny, ktorá je pod vežičkou. Pred približne 20 rokmi sa robila rekonštrukcia a to oplechovanie zrejme skorodovalo, odchýlilo sa od steny a muselo tam zatekať. Celá dutina sa musí dať dole a následne statik s projektantom vymyslia ako bude prebiehať oprava,“ vysvetlil riaditeľ s tým, že vežičku bežne nevyužívali a ani nebola prístupná verejnosti.



Mestská polícia a Technické služby mesta Levoča miesto pod vežou zaistili. Verejnosť bola vyzvaná aj prostredníctvom sociálnych sietí, aby sa v tejto oblasti nepohybovali. „Tento priestor sa nachádza mimo areálu gymnázia, preto vzniknutá situácia chod školy nijako neovplyvňuje,“ ubezpečila Jeleňová.



Krajská samospráva do historického objektu školy postaveného v roku 1913 investovala už viac ako pol milióna eur. V rokoch 2022 až 2023 tam v dvoch etapách realizovali projekt sanácie vlhkosti budovy. Vlani pritom poslanci PSK schválili aj rozsiahlu rekonštrukciu telocvične gymnázia za približne 1,7 milióna eur. Budovu z 80. rokov minulého storočia by mali obnovovať v rokoch 2025 až 2027.