Štatistika: Približne každý šiesty obyvateľ Trnavy je cudzinec
Autor TASR
Trnava 1. novembra (TASR) - Približne každý šiesty obyvateľ Trnavy je cudzinec. Spolu žilo v meste ku koncu júna tohto roka 12.001 ľudí zo zahraničia. Ich počet sa oproti roku 2022 zvýšil o takmer 75 percent. Vyplýva to z údajov, ktoré sú zverejnené v Stratégii integrácie cudzincov v meste Trnava na roky 2025 - 2035.
Najviac spomedzi cudzincov žijú v Trnave Ukrajinci (5523), Srbi (2092) a Indovia (381). Nasledujú osoby z Vietnamu (318), Severného Macedónska (290), Gruzínska (254), Rumunska (219), Českej republiky (219), Bosny a Hercegoviny (209) a Uzbekistanu (193).
Z celkového počtu 12.001 cudzincov má v Trnave trvalý pobyt 2688 ľudí, prechodný pobyt 5801 a tolerovaný pobyt (vrátane dočasného útočiska) 3512 ľudí zo zahraničia. Ženy a deti predstavujú 88 percent všetkých osôb s dočasným útočiskom.
Na vysokých školách v meste počas predošlého akademického roka študovalo 694 osôb s cudziny. Na stredných školách ich bolo 150, na základných 413 a na materských školách 141.
Medzi strategické ciele dokumentu o integrácii cudzincov v meste Trnava patrí napríklad zníženie ich sociálnej izolácie a podpora ich plnohodnotného zapojenia do spoločenského, voľnočasového a kultúrneho života v meste. V oblasti vzdelávania je cieľom zníženie jazykovej bariéry a vytvorenie podmienok na udržanie zahraničných talentov v meste.
Ďalším z cieľov je zabezpečenie prístupu cudzincov k relevantným informáciám o živote v meste a udalostiam, aby sa cítili súčasťou mestskej komunity. V oblasti dobrovoľníctva a participácie je cieľom vytvorenie príležitostí a motivácie ľudí zo zahraničia k aktívnemu zapájaniu sa do participatívnych procesov v meste a podpora rozvoja verejného a komunitného života prostredníctvom dobrovoľníctva.
Dokument predpokladá aj zlepšenie kvality a udržateľnosti integračných služieb prostredníctvom efektívnej spolupráce, práce s dátami a stabilizáciu kľúčových podporných pozícií a zdrojov.
