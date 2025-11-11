Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štátna ochrana prírody chce vybudovať ekoklubovňu v Modre

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Predmetom zákazky je vybudovanie ekoklubovne vrátane altánku za účelom vzdelávania v oblasti ochrany prírody a biodiverzity vrátane vonkajšej letnej učebne.

Autor TASR
Bratislava/Modra 11. novembra (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR chce vybudovať ekoklubovňu s altánkom v rámci budovy Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty v Modre. Na obstaranie vyhlásila tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 44.970 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmetom zákazky je vybudovanie ekoklubovne vrátane altánku za účelom vzdelávania v oblasti ochrany prírody a biodiverzity vrátane vonkajšej letnej učebne. Vonku má byť vybudovaný altánok so sedením pre študentov a exteriérovými interaktívnymi prvkami, uviedla ŠOP.

Vybudovanie ekoklubovne pozostáva z prestavby existujúcej časti stavby jednej miestnosti na vytvorenie ekoklubovne a novostavby záhradného altánku. „Prestavba miestnosti ekoklubovne v budove Správy CHKO Malé Karpaty predstavuje napríklad osadenie okna, izoláciu priestoru, vykurovanie, zdravotechniku, altánok a zadnú časť dvora, elektroinštaláciu a iné,“ priblížila štátna ochrana prírody.

Priestory Správy CHKO Malé Karpaty v Modre sú podľa ochranárov národnou kultúrnou pamiatkou.
.

