Štátna ochrana prírody chce vybudovať ekoklubovňu v Modre
Autor TASR
Bratislava/Modra 11. novembra (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR chce vybudovať ekoklubovňu s altánkom v rámci budovy Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty v Modre. Na obstaranie vyhlásila tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 44.970 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Predmetom zákazky je vybudovanie ekoklubovne vrátane altánku za účelom vzdelávania v oblasti ochrany prírody a biodiverzity vrátane vonkajšej letnej učebne. Vonku má byť vybudovaný altánok so sedením pre študentov a exteriérovými interaktívnymi prvkami, uviedla ŠOP.
Vybudovanie ekoklubovne pozostáva z prestavby existujúcej časti stavby jednej miestnosti na vytvorenie ekoklubovne a novostavby záhradného altánku. „Prestavba miestnosti ekoklubovne v budove Správy CHKO Malé Karpaty predstavuje napríklad osadenie okna, izoláciu priestoru, vykurovanie, zdravotechniku, altánok a zadnú časť dvora, elektroinštaláciu a iné,“ priblížila štátna ochrana prírody.
Priestory Správy CHKO Malé Karpaty v Modre sú podľa ochranárov národnou kultúrnou pamiatkou.
