Štátna ochrana prírody: Pri Pribyline zaútočil medveď na manželov

Bratislava/Banská Bystrica 1. apríla (TASR) — Nad obcou Pribylina v okrese Liptovský Mikuláš v nedeľu okolo 17.00 h zaútočil medveď na manželský pár stredného veku. Útok sa stal na turistickej trase v lokalite Suchý Hrádok koliba, približne sedem kilometrov od intravilánu obce. Muž utrpel ľahšie poranenia dolnej končatiny a po ambulantnom ošetrení bol prepustený do domácej liečby. TASR o tom informoval odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.



Na miesto bol privolaný Zásahový tím ŠOP SR, ktorý v spolupráci s Políciou Slovenskej republiky vykonal obhliadku lokality. Manželský pár až do ich príchodu čakal v neďalekej kolibe, kde sa pred útočiacim medveďom schoval.



"Manželský pár bol na turistike so psom. Na oddychovom mieste pri studničke pod vrchom Suchý Hrádok sa zastavili a muža náhle prekvapil približujúci sa dospelý jedinec medveďa hnedého, ktorý ho pri úteku cez drevený plot zranil na dolnej končatine. Dvojica sa následne ukryla v neďalekej kolibe," uviedla ŠOP SR. Dodala, že Zásahový tím ŠOP SR kontaktoval vedenie obce Pribylina, ktorá vyzvala obyvateľov i návštevníkov obce na zvýšenú opatrnosť.



ŠOP SR v tejto súvislosti konštatovala, že početné hlásenia o škodách či strete s medveďom sú dôsledkom dlhodobo neriešeného problému. Z tohto dôvodu aktuálne intenzívne rokuje s užívateľmi poľovných revírov vo vybraných oblastiach Slovenska o spoločnom postupe, ktorým sa spoľahlivo identifikujú problémové medvede a v súčinnosti s poľovníkmi sa zabezpečí ich prípadná eliminácia.