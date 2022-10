Banskobystrická štátna opera v prichádza s Predanou nevestou B.Smetanu

Banská Bystrica 6. októbra (TASR) – Štátna opera v Banskej Bystrici uvedie 14. a 15. októbra komickú operu od Bedřicha Smetanu Predaná nevesta. O hudobné naštudovanie sa postaral dirigent Ján Procházka, réžie sa ujala Zuzana Fischer. Informovali o tom vo štvrtok zástupcovia opery.



Podľa dramaturgičky Alžbety Lukáčovej Smetanova Predaná nevesta je aj po viac ako 150 rokoch od svojho prvého uvedenia vnímaná ako "česká klasika", evergreen, najlepšia či najhranejšia česká komická opera. Na banskobystrickej scéne zaznie vo svojom štvrtom javiskovom naštudovaní.



"U nás je to opera, ktorú uvádzame opakovane. Po prvý raz zaznela v roku 1961, len rok po založení divadla, a vraciame sa k nej po 21 rokoch od posledného uvedenia. Prešla jedna generácia divákov a aj realizátorov. Takže je to akási nová generačná výpoveď, teda ako najmladšia generácia operných realizátorov chápe toto dielo," konštatovala Lukáčová.



Zuzana Fischer je aktuálne najmladšia slovenská operná režisérka. "Naša Predaná nevesta je mladistvá, vtipná, rozpohybovaná, metaforická, súčasná i tradičná. Je plná vnemov, radosti, emócií a života. Na toto dielo, ktoré je tu s nami už viac ako 150 rokov, nahliadam ako na neustále pulzujúcu tému, ktorá iba mení vonkajší výzor a slová, no emócie a rozpoloženia, ktoré postavy prežívajú, sú neuveriteľne živé a bežne ich nájdeme v našom blízkom okolí. Vo vnútornej podstate sa toho tak veľa nemení, stále zostávame hlavným námetom my, ľudia, ktorí niekedy riešia problémy svojsky," priblížila Fischer.



Choreografie opery sa ujala Zuzana Lisoňová. Spoluúčinkuje v nej orchester, zbor a balet štátnej opery.