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Štátna opera vyráža do Japonska, pripomína si 30 rokov spolupráce

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Na snímke budova Štátnej opery, kde bude uvedená premiéra opery Giacomo Pucciniho slávna Tosca, ktorej premiéra sa má hrať v dňoch 15. a 16. októbra 2021 o 18.30 h. V Štátnej opere Banská Bystrica 8. októbra 2021. Foto: TASR Ján Krošlák

Veľvyslanci Japonska pravidelne navštevujú predstavenia a významné udalosti banskobystrickej opery, čo sa stalo prirodzeným prejavom vzájomnej úcty a rešpektu medzi oboma krajinami.

Autor TASR
Banská Bystrica 7. júna (TASR) - Štátna opera v Banskej Bystrici si v tomto roku pripomína 30 rokov spolupráce s Japonskom, ktoré symbolicky oslávi svojím 41. koncertným turné po krajine vychádzajúceho slnka. Umelci sa naň chystajú na prelome júna a júla a japonskému publiku sa predstavia sériou siedmich koncertných uvedení Mozartovej opery Figarova svadba. TASR o tom informovala vedúca propagácie opery Katarína Vollmannová.

Ako uviedla, počas uplynulých 30 rokov sa umelci banskobystrickej opery predstavili na všetkých hlavných japonských ostrovoch a ich vystúpenia videli desaťtisíce divákov. Každé turné prinieslo nielen umelecké zážitky, ale i nové priateľstvá, profesionálne partnerstvá a dlhoročné medziľudské väzby, ktoré pretrvávajú dodnes.

Za tri desaťročia sa táto spolupráca stala nielen významnou súčasťou umeleckého života Štátnej opery, ale predovšetkým výnimočným symbolom kultúrneho dialógu medzi Slovenskom a Japonskom. Mimoriadnym potvrdením významu tejto spolupráce bolo aj 40. jubilejné turné, počas ktorého sa Štátna opera predstavila na oficiálnom programe Slovenskej republiky v rámci svetovej výstavy Expo 2025 v Osake,“ konštatovala Vollmannová.

Veľvyslanci Japonska pravidelne navštevujú predstavenia a významné udalosti banskobystrickej opery, čo sa stalo prirodzeným prejavom vzájomnej úcty a rešpektu medzi oboma krajinami. Spolupráca sa nikdy neobmedzovala iba na koncertné vystúpenia. Dôležitou súčasťou bola aj aktívna kultúrna výmena medzi oboma krajinami. Do Štátnej opery prichádzali japonskí umelci a odborníci, realizovali sa spoločné projekty a v Banskej Bystrici sa uskutočnil tiež Týždeň japonskej kultúry, počas ktorého mali diváci možnosť spoznať tradičné japonské umenie - divadlo Nó, viazanie ikebany, tradičný čajový obrad či ďalšie prvky japonskej kultúry a estetiky.

Podľa Vollmannovej za vznikom tejto historickej spolupráce stáli bývalý generálny riaditeľ opery Rudolf Hromada a kultúrny nadšenec a milovník európskeho umenia Nadaiuki Hasegawa. Spolu položili základy projektu, ktorý nemá obdobu nielen na Slovensku, ale ani v širšom stredoeurópskom priestore.
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