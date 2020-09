Štátna pomoc pomôže Sobranciam zrealizovať naplánované projekty

Sobrance 2. septembra (TASR) – Návratnú finančnú výpomoc, ktorou chce vláda zmierniť ekonomické dosahy pandémie nového koronavírusu na hospodárenie samospráv, chce mesto Sobrance použiť na realizovanie naplánovaných projektov, s ktorými samospráva pre výpadok podielových daní dosiaľ nezačala. Pre TASR to povedal primátor mesta Pavol Džurina s tým, že časť zo sumy, viac ako 159.500 eur, si samospráva ponechá ako "rezervu".



"Aj teraz sa nám pri rekonštrukcii budovy základnej umeleckej školy objavili práce navyše. Preukázal sa zlý stav strešného krovu, ktorého časť budeme musieť vymeniť a budeme to musieť hradiť z vlastných zdrojov," uviedol Džurina príklad použitia časti štátnej výpomoci.



Podľa jeho ďalších slov mala samospráva z bežného rozpočtu naplánovanú výstavbu kontajnerových stojísk v meste, ktorú pre výpadok podielových daní nateraz realizovať nevedela. Časť výpomoci, ktorej prijatie mestskí poslanci odobrili na svojom poslednom zasadnutí 27. augusta, si preto Džurina vie predstaviť použiť aj na tento projekt. "Potrebujeme mať aj nejakú rezervu pre prípady, ako bola základná umelecká škola," doplnil s tým, že o presnom účele využitia návratnej finančnej výpomoci budú rozhodovať poslanci na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré by chcel Džurina zvolať počas septembra.