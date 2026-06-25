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Štátna vedecká knižnica v Prešove a Bibiana podpísali memorandum
Spolupráca oboch inštitúcií nadväzuje na predchádzajúce úspešné spoločné projekty.
Autor TASR
Prešov 25. júna (TASR) - Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Prešove a Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, budú prehlbovať partnerstvo v oblasti kultúry, vzdelávania a čitateľskej gramotnosti detí a mládeže. Memorandum o spolupráci v Prešove podpísal v uplynulých dňoch riaditeľ knižnice Ľubomír Baláž a riaditeľka Bibiany Petra Flach. TASR o tom informoval vedúci dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry ŠVK v Prešove Roman Čonka.
Memorandum podľa neho vytvára rámec pre systematickú spoluprácu oboch inštitúcií, najmä v oblasti zdieľania odborných skúseností, podpory ilustračného umenia a organizovania spoločných kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Partnerstvo má zároveň ambíciu prepájať knižničnú a galerijnú prax a prinášať verejnosti kvalitné programy s dôrazom na rozvoj kreativity a vzťahu k literatúre.
„Spoluprácu s Bibianou vnímame ako významný krok k posilneniu kultúrneho života v našom regióne. Spoločnými aktivitami chceme motivovať deti a mladých ľudí k čítaniu ak väčšiemu záujmu o vizuálne umenie,“ uviedol Baláž.
Spolupráca oboch inštitúcií nadväzuje na predchádzajúce úspešné spoločné projekty. Knižnica v rokoch 2023 a 2025 realizovala výstavy zapožičané z Bibiany, ktoré obohatili kultúrnu ponuku regiónu a stretli sa so záujmom návštevníkov. Na úspešnú spoluprácu z predchádzajúcich rokov nadviaže knižnica aj na jeseň tohto roka, keď verejnosti predstaví ďalšiu výstavu poskytnutú Bibianou.
„Partnerstvo s prešovskou knižnicou nám umožní rozšíriť naše aktivity do ďalších regiónov Slovenska a priniesť deťom i mládeži nové inšpiratívne zážitky spojené s umením a literatúrou,“ doplnila Flach.
Spolupráca bude realizovaná najmä prostredníctvom spoločných podujatí, odborných konzultácií, výmeny skúseností a zapožičiavania kultúrnych a umeleckých materiálov. Konkrétne projekty budú dohodnuté priebežne na základe potrieb a plánov oboch inštitúcií.
Partnerstvo vytvára priestor na rozvoj nových projektov, ktoré budú prepájať literatúru, ilustráciu, umenie a vzdelávanie. Ambíciou oboch inštitúcií je sprístupňovať kvalitný kultúrny obsah širokej verejnosti najmä prepájaním akademického, knižničného a umeleckého potenciálu a podporovať pozitívny vzťah ku knihám, tvorivosti a umeniu.
„Veríme, že toto partnerstvo bude prínosom nielen pre obe inštitúcie, ale predovšetkým pre verejnosť. Naším cieľom je vytvárať podnetné prostredie, v ktorom sa stretávajú knihy, umenie, kreativita a vzdelávanie. Teší nás, že môžeme byť súčasťou projektov, ktoré rozvíjajú čítanie, tvorivosť a vzťah k umeniu,“ dodal Baláž.
Memorandum podľa neho vytvára rámec pre systematickú spoluprácu oboch inštitúcií, najmä v oblasti zdieľania odborných skúseností, podpory ilustračného umenia a organizovania spoločných kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Partnerstvo má zároveň ambíciu prepájať knižničnú a galerijnú prax a prinášať verejnosti kvalitné programy s dôrazom na rozvoj kreativity a vzťahu k literatúre.
„Spoluprácu s Bibianou vnímame ako významný krok k posilneniu kultúrneho života v našom regióne. Spoločnými aktivitami chceme motivovať deti a mladých ľudí k čítaniu ak väčšiemu záujmu o vizuálne umenie,“ uviedol Baláž.
Spolupráca oboch inštitúcií nadväzuje na predchádzajúce úspešné spoločné projekty. Knižnica v rokoch 2023 a 2025 realizovala výstavy zapožičané z Bibiany, ktoré obohatili kultúrnu ponuku regiónu a stretli sa so záujmom návštevníkov. Na úspešnú spoluprácu z predchádzajúcich rokov nadviaže knižnica aj na jeseň tohto roka, keď verejnosti predstaví ďalšiu výstavu poskytnutú Bibianou.
„Partnerstvo s prešovskou knižnicou nám umožní rozšíriť naše aktivity do ďalších regiónov Slovenska a priniesť deťom i mládeži nové inšpiratívne zážitky spojené s umením a literatúrou,“ doplnila Flach.
Spolupráca bude realizovaná najmä prostredníctvom spoločných podujatí, odborných konzultácií, výmeny skúseností a zapožičiavania kultúrnych a umeleckých materiálov. Konkrétne projekty budú dohodnuté priebežne na základe potrieb a plánov oboch inštitúcií.
Partnerstvo vytvára priestor na rozvoj nových projektov, ktoré budú prepájať literatúru, ilustráciu, umenie a vzdelávanie. Ambíciou oboch inštitúcií je sprístupňovať kvalitný kultúrny obsah širokej verejnosti najmä prepájaním akademického, knižničného a umeleckého potenciálu a podporovať pozitívny vzťah ku knihám, tvorivosti a umeniu.
„Veríme, že toto partnerstvo bude prínosom nielen pre obe inštitúcie, ale predovšetkým pre verejnosť. Naším cieľom je vytvárať podnetné prostredie, v ktorom sa stretávajú knihy, umenie, kreativita a vzdelávanie. Teší nás, že môžeme byť súčasťou projektov, ktoré rozvíjajú čítanie, tvorivosť a vzťah k umeniu,“ dodal Baláž.