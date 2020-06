Štátna vedecká knižnica v Prešove mala vlani 343 000 návštevníkov

Prešov 16. júna (TASR) – Služby Štátnej vedeckej knižnice v Prešove využilo vlani 343 689 obyvateľov, pričom 74 299 návštevníkov malo záujem o jej požičovňu, čitáreň a študovne fyzicky, 265 622 virtuálne a 3768 osôb si prišlo pozrieť knižničné podujatia. Ako tiež v rámci každoročného verejného odpočtu informovala riaditeľka inštitúcie Valéria Závadská, ŠVK sa v roku 2019 podarilo rozšíriť aj historické knižničné fondy.



„Knižnici sa už v roku 2018 podarilo zakúpiť sedem tlačí zo 16. storočia a v minulom roku to bolo 218 tlačí vydaných na prelome 19.-20. storočia, najmä územné a jazykové slovaciká a bohemiká z produkcie slovenských kníhtlačiarní," priblížila s tým, že historické knižničné fondy považuje za "rodinné striebro" ŠVK.



Celkový ročný prírastok knižničných jednotiek za rok 2019 v knižnici predstavuje 11 484 kusov, z ktorých kúpou ich inštitúcia získala 5370. Vynaložila na to sumu 103 112 eur.



Ako Závadská ďalej uviedla, ŠVK v Prešove v rámci svojich služieb spracovala 223 rešerší a poskytla takmer 17 000 faktografických a bibliografických informácií. Spomedzi ďalších aktivít inštitúcie vyzdvihla riaditeľka prácu zamestnancov z dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry na dokumentovaní a prezentácii rómskeho kultúrneho dedičstva v oblasti hudby, literatúry, výtvarného umenia a orálnej histórie. Ich úsilie sa odzrkadlilo na nominácii ŠVK na udelenie ocenenia Roma Spirit 2019, ktorého sa knižnica stala i laureátom.



„Už nominácia je pre nás vyznamenaním, pretože zo 176 právoplatne prijatých nominácií iba 21 v siedmich kategóriách postúpilo do finálového kola," uzavrela.