Štátna vedecká knižnica v Prešove pripravila pre školy koncerty
Autor TASR
Prešov 22. septembra (TASR) - Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Prešove, prostredníctvom svojho oddelenia dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry, realizuje projekt výchovných koncertov s názvom Flamenco ako súčasť rómskej kultúry. Projekt je podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a prebieha na základných a stredných školách v rámci východného Slovenska. TASR o tom informovala projektová manažérka knižnice Renáta Šmidová.
Cieľom projektu je prostredníctvom hudby a živého vystúpenia priblížiť žiakom bohatstvo rómskej kultúry, jej historické korene a umelecké prejavy. Flamenco, hoci je často spájané so Španielskom, má podľa Šmidovej hlboké korene v rómskej tradícii. Výchovné koncerty ukazujú, ako sa rómska hudba stala neoddeliteľnou súčasťou tohto vášnivého a expresívneho žánru.
„Výchovné koncerty o rómskej kultúre sú dôležité, pretože podporujú medzikultúrne porozumenie a odbúravajú stereotypy. Umožňujú mladým ľuďom objaviť hodnotu kultúrnej rozmanitosti prostredníctvom umeleckého zážitku. Zároveň posilňujú identitu rómskych žiakov, ktorí sa v hudbe môžu nájsť a cítiť hrdosť na svoje korene. Koncerty vzdelávajú o historickom význame rómskej kultúry v európskom kontexte, najmä v oblasti hudby a tanca,“ uviedol riaditeľ knižnice Ľubomír Baláž.
Koncerty sú koncipované ako interaktívne podujatia, kde sa žiaci nielen započúvajú do rytmov flamenca, ale majú možnosť diskutovať, klásť otázky a zapojiť sa do takzvanej vyučovacej hodiny. Vystúpenia sú doplnené odborným výkladom o pôvode flamenca, jeho vývoji a prepojení s rómskou komunitou.
„Projekt Flamenco ako súčasť rómskej kultúry je príkladom toho, ako môže kultúra slúžiť ako nástroj vzdelávania, empatie a inklúzie. Vďaka podpore Ministerstva kultúry SR a iniciatíve Štátnej vedeckej knižnice v Prešove sa otvára priestor pre dialóg, poznanie a rešpekt medzi mladými ľuďmi rôznych etnických a kultúrnych pozadí,“ spresnil vedúci oddelenia dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry Roman Čonka.
Centrum koncerty realizuje na školách v lokalitách, ktoré navštevujú rómski žiaci, ale aj na školách v regiónoch, kde rómski žiaci nemajú veľké zastúpenie na školách. Cieľom je priniesť tento projekt do všetkých škôl.
„Do konca roka zrealizujeme osem výchovných koncertov, v novom roku máme plánovaných ďalších desať koncertov na školách. Koncerty sú pre školy bezplatné, jeden koncert trvá v rozsahu jednej vyučovacej hodiny. Ak majú školy o koncert záujem, môžu nás kontaktovať,“ dodal Čonka.
