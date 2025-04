Štátna vedecká knižnica v Prešove vlani zaznamenala 400.000 návštev

Prešov 23. apríla (TASR) - Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Prešove vlani zaznamenala takmer 400.000 návštev, fyzických aj virtuálnych. Zorganizovala celkovo 255 kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré navštívilo 9292 návštevníkov. V stredu sa v jej priestoroch uskutočnil verejný odpočet činnosti a hospodárenia knižnice za rok 2024. TASR o tom informovala projektová manažérka knižnice Renáta Šmidová.



Medzi zaujímavé aktivity vlaňajška podľa nej patrila súťaž v tvorbe esejí na tému „Čo pre mňa znamená byť Európanom“, ktorá bola určená študentom stredných a vysokých škôl, ako aj pravidelná organizácia digitálnych výstav vo Window Gallery, ktoré prezentujú tvorbu umelcov a zamestnancov knižnice.



Jednou z hlavných výhod knižnice sú podľa Šmidovej samoobslužné zariadenia, ktoré umožňujú nepretržité výpožičky bez potreby asistencie knihovníka. V minulom roku bolo zrealizovaných takmer 150.000 absenčných aj prezenčných výpožičiek a knižnica zaznamenala skoro 400.000 návštev, fyzických aj virtuálnych.



V predošlom roku knižnica rozšírila samoobslužný Knihomat o službu Nájdi a požičaj, ktorá ponúka najnovšie tituly bez potreby ich objednávania cez online katalóg. Táto služba umožňuje používateľom pohodlný prístup k najnovším prírastkom v knižnici.



V roku 2024 ŠVK vynaložila viac ako 70.000 eur na nákup nových knižničných jednotiek, pričom do fondu pribudlo 7219 dokumentov.



Novou skúsenosťou boli podľa Šmidovej podujatia edukačného charakteru, ktoré sa realizovali v rámci projektu Kultúra pre školy, podporeného Ministerstvom kultúry (MK) SR, ktoré zahŕňalo 21 podujatí.



„Keď nám MK SR ponúklo možnosť realizovať projekt Kultúra pre školy, naše dokumentačné centrum sa rozhodlo pre výchovné koncerty. Flamenco ako súčasť rómskej kultúry a tradičnú rómsku hudbu sme priniesli do škôl, ktoré navštevujú deti z marginalizovaných rómskych komunít, teda do lokalít, kde sa tieto deti bežne nestretávajú s podobnou formou vyššej rómskej kultúry. Výchovné koncerty realizovali rómske hudobné skupiny, ktorých členovia sú zároveň pedagógovia. Takýto typ aktivít je pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia veľmi prospešný a potrebný,“ uviedol Roman Čonka, vedúci oddelenia dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry.



Oddelenie historických knižničných fondov vydalo v roku 2024 sedem edičných titulov v printovej alebo elektronickej podobe.



Knižnica sa zapojila aj do realizácie projektov. Jedným z nich bol LibraryEdu, ktorý bol podaný v rámci preddefinovanej iniciatívy z Grantov EHP a Nórska. „Išlo o medzinárodný projekt MK SR ako žiadateľa a koordinátora, piatich slovenských knižníc v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a troch nórskych knižníc. Hlavným cieľom bolo posilniť inštitucionálnu spoluprácu medzi knižnicami oboch krajín a zdieľať skúsenosti medzi partnermi,“ uviedla Šmidová.



Knižnica získala nenávratný finančný príspevok od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt Portál v cloude - kultúra otvorená všetkým, ktorý bude realizovaný do roku 2028. Má za cieľ zefektívniť prevádzku exitujúceho portálu, ktorý uchováva digitálne kultúrne objekty z oblasti rómskej kultúry.