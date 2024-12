Štátna vedecká knižnica vydala pokračovanie Lexikónu Košičanov

Košice 27. decembra (TASR) - Druhý zväzok Lexikónu Košičanov 1848 - 1938 vydala Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Košiciach. Pokračovanie tejto reprezentatívnej publikácie od autorského kolektívu Eleonóra Blašková, Ján Gašpar a Mária Mihóková prichádza po desiatich rokoch od vydania prvého zväzku.



Druhý zväzok obsahuje na 460 stranách pod písmenami J až O 1879 personálnych hesiel. "V druhom zväzku nájde čitateľ informácie o rozmanitej palete osobností, ktoré v uvedenom období zanechali stopu v meste Košice, jeho okolí i širšom geopolitickom priestore, ktorého Košice boli a sú súčasťou. Medzi nimi sú predstavitelia mestskej a župnej samosprávy, štátnej správy, šľachty, národní buditelia, predstavitelia inteligencie, spolkového života a cirkví, vojaci, umelci, herci, novinári, predstavitelia hospodárskeho života, remeselníci či obchodníci," informovala ŠVK.



Okrem informácií známych z dostupných zdrojov a archívov je dielo obohatené o poznatky, ktoré poskytli potomkovia mnohých osobností. "Spoluautorka Eleonóra Blašková zozbierala zaujímavé materiály z ich rodinných zbierok - portrétne fotografie, denníkové záznamy i osobnú korešpondenciu. Bibliografický a historiografický výskum prebiehal najmä na Slovensku a v Maďarsku, ďalšie materiály do publikácie poskytli rodinní príslušníci žijúci v zahraničí," uviedla knižnica. Fotografiami a dobovými tlačovinami prispeli do publikácie aj súkromní zberatelia.



Na príprave rozsiahleho diela spolupracovala knižnica so Štátnym archívom v Košiciach, Archívom mesta Košice, Východoslovenským múzeom v Košiciach, Vojenským historickým archívom, Východoslovenskou galériou a ďalšími kultúrnymi a pamäťovými inštitúciami. Vydanie publikácie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.



Slávnostná prezentácia publikácie, ktorá vyšla v náklade 500 kusov, sa konala 9. decembra v Kultúrno-vzdelávacom centre ŠVK.