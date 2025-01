Portál rómskej kultúry očakáva modernizáciu vo výške 218.000 eur

Prešov 15. januára (TASR) - Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Prešove získala z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky nenávratný finančný príspevok na modernizáciu portálu rómskej kultúry vo výške viac ako 218.000 eur. Ako TASR informovala Renáta Šmidová zo ŠVK, príspevok bude použitý na modernizáciu a optimalizáciu portálu, ktorý je kľúčovým nástrojom na uchovávanie a prezentáciu rómskej kultúry.



Odborné pracovisko dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, ktoré je súčasťou ŠVK, vzniklo v roku 2012 ako výstup národného projektu. Do portfólia jeho aktivít patrí mapovanie, dokumentovanie, spracovanie a uchovanie rómskej kultúry formou digitálnych kultúrnych objektov a ich sprístupňovanie širokej verejnosti prostredníctvom prezentačného portálu inštitúcie. Na portáli knižnica sústreďuje komplexné informácie o rómskej kultúre, histórii, jazyku, tradíciách, umení a iných oblastiach života rómskej komunity.



"Cieľom projektu je presunúť existujúci prezentačný portál do verejnej časti vládneho cloudu. Tento krok zabezpečí lepšiu dostupnosť, efektívnosť, bezpečnosť a modernizáciu služieb, ktoré portál ponúka širokej verejnosti. Začiatok realizácie hlavných aktivít je v januári 2025 a koniec v apríli 2028," uviedla projektová manažérka ŠVK Šmidová.



Presun portálu do vládneho cloudu je podľa jej slov kľúčovým krokom v snahe zabezpečiť kvalitné a bezpečné služby pre návštevníkov portálu. "Sme presvedčení, že tento krok zlepší dostupnosť našich digitálnych kultúrnych objektov a zároveň zefektívni prevádzku portálu," vysvetlila.



Portál, ktorý v súčasnosti funguje na hardvéri zakúpenom v roku 2013, prezentuje digitálne kultúrne objekty, ako sú videá, audio záznamy, fotografie, výtvarné diela a dokumenty, ktoré sú neustále dopĺňané a sprístupňované návštevníkom. Jeho návštevnosť neustále rastie.



"Súčasné riešenie na spracovávanie, uchovávanie a prezentáciu kultúrneho dedičstva na knižničnom portáli sme začali vyvíjať súčasne so vznikom odborného pracoviska a jeho nadčasovosť nám umožnila viac ako 12-ročnú prevádzku portálu bez väčších zmien. Nastal čas na jeho modernizáciu ako aj zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky portálu," skonštatovala koordinátorka technického úseku ŠVK, Mária Halienová.



Nový systém zabezpečí vyššiu úroveň kybernetickej bezpečnosti a zlepší celkovú dostupnosť a funkčnosť služieb portálu.



"Náš projekt je príležitosťou, ako zlepšiť technologické zázemie pre náš portál a zaručiť, že digitálne kultúrne objekty budú prístupné všetkým záujemcom bez akýchkoľvek výpadkov. Vďaka tomuto projektu bude knižnica opäť o krok bližšie k modernizácii a efektívnemu poskytovaniu kvalitných služieb verejnosti," uviedol riaditeľ ŠVK Ľubomír Baláž.



Projekt, ktorého celkový schválený rozpočet je 218.433,07 eura, prispeje podľa knižnice k efektívnejšiemu sprístupneniu kultúrneho dedičstva.