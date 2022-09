Štátne divadlo Košice a Tabačku Kulturfabrik prepojí Medziscéna

Na snímke zľava umelecký šéf baletu súčasného tanca Andrej Petrovič a dramaturgička Tabačky Kulturfabrik Zuzana Psotková počas tlačovej besedy pred začiatkom novej divadelnej sezóny 2022/2023 v Štátnom divadle v Košiciach 6. septembra 2022. Foto: TASR - František Iván

Košice 6. septembra (TASR) – Nový projekt Medziscéna prepojí Štátne divadlo Košice (ŠDKE) a nezávislé kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik. O podpise memoranda o spolupráci v utorok informovali predstavitelia oboch inštitúcií. Projekt spustí uvedenie divadelného predstavenia Brave New Life vo štvrtok (8. 9.) na Malej scéne štátneho divadla.uviedol umelecký šéf baletu súčasného tanca ŠDKE Andrej Petrovič.Divadlo informovalo, že spustením spoločných koordinovaných krokov v oblasti programu chcú obe centrá kultúry dosiahnuť synergický efekt, zvýšiť efektivitu a dosah svojich aktivít smerujúcim k divákom aj tvorcom zapojeným do jednotlivých programov. Zároveň chcú ponúknuť možnosť nahliadnuť do rozdielov a prienikov zriaďovanej a nezriaďovanej kultúrnej inštitúcie a využiť možnosti ich vzájomného dopĺňania sa s cieľom podpory a rozvoja tanečného a scénického umenia.Podľa umeleckého riaditeľa Tabačky Kulturfabrik Petra Radkoffa sa aktivity nového projektu zamerajú nielen na divákov a návštevníkov divadla a nezávislého kultúrneho centra, ale aj na odbornú verejnosť, študentov umeleckých škôl a nezávislú umeleckú scénu.doplnila dramaturgička Tabačky Kulturfabrik Zuzana Psotková.Predstavenie Brave New Life vzniklo pred dvoma rokmi v koprodukcii dvoch nezávislých kultúrnych centier – Cooltour z Ostravy a Tabačky Kulturfabrik, v súčasnosti je uvádzané v spolupráci sMOVE Ostrava. Pokračovaním projektu Medziscéna bude 28. septembra uvedenie tanečného predstavenia Carmen v site specific verzii v Tabačke Kulturfabrik.ŠDKE ďalej potvrdilo, že v novej sezóne pripravuje celkovo 11 premiér, z toho štyri operné, dve baletné a päť činoherných, ale aj operné koncerty a baletný galakoncert. K chystaným premiéram patrí Čarovná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta, hra Marat/Sade dramatika Petra Weissa či balet Proces podľa románu Franza Kafku. Odložený narodeninový operný galakoncert Petra Dvorského sa bude konať 24. septembra.