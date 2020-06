Štátne divadlo Košice chce podporiť umenie a kultúru reláciou v TV

Košice 18. júna (TASR) – Štátne divadlo Košice (ŠDKE) v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) v týchto dňoch realizuje projekt Reštart, ktorým chce podporiť umenie a oblasť kultúry. Ako o tom TASR informoval hovorca divadla Svjatoslav Dohovič, výstupom projektu bude televízna relácia, v ktorej sa budú prelínať vystúpenia mainstreamových umelcov a umeleckých súborov ŠDKE.



„Hlavnou ideou Reštartu je posolstvo kultúry z Košíc celej krajine. V čase nepríjemnej situácie, ktorá so sebou nesie množstvo obmedzení, práve kultúra pociťuje najväčší deficit, a to nielen finančný, ale aj divácky. Umenie bez diváka nemôže naplniť svoje poslanie, preto aj my hľadáme spôsob, ako mu byť čo najbližšie a možno ho takto i podporiť,“ povedal generálny riaditeľ ŠDKE Ondrej Šoth s tým, že s touto myšlienkou vstupujú do projektu aj kultúrne inštitúcie z Košíc spolu s mainstreamovými umelcami. „Aj takto chcú deklarovať chuť znovu naštartovať kultúru a vrátiť sa čo najskôr k divákom,“ dodal.



Viacerí herci podľa Dohoviča vo forme osobných výpovedí prezradia, čo z ich pohľadu urobila koronakríza s divadlom, ako ju prežili a ako si počas nej aj pomocou virtuálneho sveta nahrádzali priamy kontakt s divákom. Slovné výpovede, hudobné a tanečné čísla sa okrem javiska budú odohrávať aj v hľadisku, foyeri či zákulisí divadla.