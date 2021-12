Štátne divadlo Košice do konca tohto roka ruší všetky predstavenia

Košice 10. decembra (TASR) - Štátne divadlo Košice (ŠDKE) do konca tohto roka ruší všetky plánované predstavenia, ktoré sa mali odohrať v jeho Historickej budove aj na Malej scéne. TASR o tom za divadlo informoval Svjatoslav Dohovič. Súvisí to podľa neho s aktualizáciou protipandemických opatrení, ku ktorým došlo tento týždeň. Zároveň predlžujú zatvorenie dennej pokladne ŠDKE do 9. januára 2022.



Ak to bude možné, v januári nasledujúceho roka plánujú otvoriť nielen pokladňu, ale aj samotné divadlo. „Januárový program predstavení zverejníme aj s možnosťou zakúpenia vstupeniek v závere decembra podľa aktuálnej pandemickej situácie,“ uviedol s tým, že aktuálne pripravujú rôzne aktivity v online priestore.



Návštevníci, ktorí majú zakúpené vstupenky na zrušené predstavenia, môžu o vrátenie vstupného požiadať písomne e-mailom na adrese sales@sdke.sk s uvedením čísla účtu vo formáte IBAN. K žiadosti je potrebné priložiť vstupenky v elektronickej podobe – sken, respektíve elektronickú vstupenku zo stránky www.navstevnik.sk.



„Stornované vstupné bude divadlo priebežne vyplácať. Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do dvoch rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká,“ dodal Dohovič.