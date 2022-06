Štátne divadlo Košice plánuje na novú sezónu 11 premiér

Košice 29. júna (TASR) - Štyri operné, dve baletné a päť činoherných premiér, ale aj operné koncerty a baletný galakoncert pripravuje na novú divadelnú sezónu 2022/2023 Štátne divadlo Košice (ŠDKE). K chystaným premiéram patrí Čarovná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta, hra Marat/Sade dramatika Petra Weissa či balet Proces podľa románu Franza Kafku, informovalo divadlo o dramaturgických plánoch.



"V končiacej sa sezóne sme pri tvorbe našich inscenácií pokračovali v koncepcii spájania všetkých troch súborov a spájania umenia - aj v inscenáciách, ktoré sme uviedli online počas pandémie, aj v tých, ktoré sme uviedli v premiérach po znovuotvorení divadla. V rovnakom smerovaní budeme pokračovať aj v sezóne 2022/2023," uviedol generálny riaditeľ Ondrej Šoth. Končiaca sezóna bola podľa neho pre divadlo úspešná napriek okolnostiam, keď svet po pandémii vzápätí ovplyvnila vojna na Ukrajine.



Prvou premiérou súboru opery bude v novembri inscenácia titulu Karola Szymanowského Król Roger. "V druhej polovici sezóny uvedieme ešte tri opery - Mozartovu Čarovnú flautu, Kálmánovu Čardášovú princeznú a sezónu uzavrieme v júni 2023 premiérou Donizettiho Anny Boleny," priblížil riaditeľ opery Roland Khern Tóth. Šéfdirigent Peter Valentovič dodal, že dôjde aj nanovo k naštudovaniu troch inscenácií, ktoré sa pre pandémiu viac ako dva roky nehrali, a to opier Giuseppe Verdiho Rigoletto a Otello a operety Emmericha Kálmána Grófka Marica. V programe je aj odložený galakoncert na oslavu jubilea tenorovej legendy a bývalého riaditeľa košickej opery Petra Dvorského, ktorý sa uskutoční 24. septembra. Ďalší špeciálny koncert bude 24. februára 2023 na výročie začiatku vojny na Ukrajine.



Činohra uvedie v novembri hru Marat/Sade. "Toto dielo príde do Košíc inscenovať slovenská režisérska legenda Vladimír Strnisko. Na konci novembra bude mať premiéru experimentálnejšie dielo súčasného slovenského autora Jána Mikuša Otočte kone!," priblížil šéf činohry Anton Korenči. Na jar diváci uvidia hru Titus Andronicus z tvorby Williama Shakespeara. "Zvolili sme ju aj preto, lebo korešponduje so súčasnou situáciou, keďže v nej ide o stret dvoch svetov, dvoch kultúr na sklonku rímskej ríše. Druhým titulom v historickej budove bude známa hra Petra Shaffera Amadeus, ktorú mnohí poznajú najmä z vynikajúceho filmového spracovania režiséra Miloša Formana. Na záver sezóny nás čaká komédia Perplex od súčasného nemeckého dramatika Mariusa von Mayenburga," dodal Korenči.



Na koniec októbra divadlo chystá autorský balet Proces, a to pod vedením režiséra a choreografa Jiřího Bubeníčka, pričom scénografom bude jeho dvojča Oto Bubeníček. V novembri sa bude konať baletný koncert Balet Gala. V marci je podľa umeleckého šéfa baletu Andreja Suchanova v pláne uvedenie novej inscenácie titulu Giselle na hudbu Adolpha Charlesa Adama.