Štátne divadlo Košice premiéruje hru Borodáč alebo Tri sestry

Košice 23. septembra (TASR) – Jedného zo zakladateľov a budovateľov slovenského profesionálneho divadla zobrazuje nová autorská hra Borodáč alebo Tri sestry. Vo svetovej premiére ju v piatok (25. 9.) uvedie Štátne divadlo (ŠD) v Košiciach.



Herec, režisér, dramatik a pedagóg Janko Borodáč sa podieľal na budovaní Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave, ale stál aj na čele košického ŠD ako jeho prvý riaditeľ od roku 1945, vtedy ešte pod názvom Východoslovenské národné divadlo. Počas jeho košického obdobia sa práve inscenácia Tri sestry od Antona Pavloviča Čechova stala jeho najvýznamnejšou.



Pod pôvodnú slovenskú hru sa podpísala trojica autorov Michal Baláž, Michal Ditte a Karol Horák. Jej premiéra je venovaná storočnici slovenského profesionálneho divadla. Pôvodne sa mala konať už 3. apríla, pre pandémiu nového koronavírusu ju však museli odložiť. Prípravu inscenácie mal na starosti realizačný tím pod vedením režisérky Júlie Rázusovej.



"Borodáčove vnímanie Troch sestier nám ukazuje veľmi veľa o ňom samom. Ja som trochu využila líniu nechať Borodáča v tejto divadelnej budove opäť režírovať túto hru, pričom tými ďalšími rokmi, kedy už strácal dôveru hercov a prichádzali nové a nové generácie, tak sa mu to začína lámať aj v tých Troch sestrách a divák tak zrazu môže vidieť rôzne herecké štýly a rôzne druhy spolupráce režiséra a herca," priblížila Rázusová pre novinárov. Téma má pritom presah až do súčasnosti, a to aj v súvislosti s pôsobením Borodáčových žiakov - už ako pedagógov na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). "My mladšia generácia sa vyrovnávame s týmto základom slovenského herectva, či ešte stále sme jednou nohou v tej minulosti a, dá sa povedať, aj v konzervatívnom realistickom štýle, a nakoľko sa to slovenské divadlo teraz vyvinulo do nejakej svojbytnej podoby," dodala.



Príbehový pôdorys Čechovovej hry tak tvorí základný dramaturgicko-režijný koncept inscenácie, ktorý odhaľuje aj privátne polohy Borodáča. "Jeho turbulentný profesionálny, ale i osobný život je zároveň dôležitým pohľadom na dejiny slovenského divadla, na politiku, na myslenie o kultúre, na uvažovanie o etike i estetike v 20. storočí," uviedol dramaturg činohry a inscenácie Peter Himič.



Borodáča v inscenácii stvárňujú Matej Erby a Martin Stolár, jeho manželku Oľgu Alena Ďuránová. Ďalej účinkujú Stanislav Pitoňák, Tatiana Poláková, Adriana Ballová, Ľuba Blaškovičová, Jakub Kuka, Tomáš Diro, Juraj Zetyák a Róbert Šudík.