Štátne divadlo Košice presúva víkendové predstavenia do interiéru

Košice 9. júla (TASR) – Štátne divadlo Košice presúva víkendové predstavenia z areálu Kasární/Kulturparku do Historickej budovy na Hlavnej ulici, dôvodom je nepriaznivá predpoveď počasia. V súvislosti s tým presunuli aj začiatok predstavení, a to na 19:15. TASR o tom za divadlo informoval Svjatoslav Dohovič.



Sobotňajšie (10. 7.) predstavenie operety Vojvodkyňa z Chicaga a baletná inscenácia Rodná zem (11. 7.) sa mali pôvodne uskutočniť pod holým nebom. Podľa predpovedí počasia však hrozia búrky. Dohovič pripomenul, že zakúpené vstupenky ostávajú v platnosti. „Sedenie bude tentoraz aj v interiéri voľné,“ dodal.



Ak divákom presun nevyhovuje a nechcú vidieť uvedené produkcie v priestoroch divadla, zakúpené vstupenky môžu vrátiť v dennej alebo večernej pokladni Štátneho divadla Košice najneskôr do začiatku predstavení.