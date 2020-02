VIDEO: Štátne divadlo Košice uvedie premiéru baletu Milada Horáková

Košice 12. februára (TASR) - Prvou tohtoročnou baletnou premiérou Štátneho divadla Košice (ŠDKE) bude Milada Horáková. Ide o nový autorský projekt choreografa a režiséra Ondreja Šotha o žene, ktorá sa vďaka svojej nezlomnosti a odvahe stala symbolom odporu voči totalitnej moci. Ako Šoth uviedol na stredajšej tlačovej konferencii, ide o svetovú premiéru.







„Je to neuveriteľný príbeh o túžbe po slobode - bez moci, bez manipulácie, o pomoci blízkym a ľuďom. Za všetko dobro a svoj názor bola trestaná, nespravodlivo odsúdená a obesená," povedal pre TASR. „Tento príbeh sme sa rozhodli otvoriť a priniesť mladým i staršej generácii preto, aby sme sa poučili z histórie a nezabúdali na veci, ktoré by sa nám už nikdy nemali opakovať,“ dodal.



Osud Milady Horákovej bol spečatený počas vykonštruovaných politických procesov, ku ktorým dochádzalo v 50. rokoch 20. storočia v komunistickom Československu. „Cieľom takzvaných monsterprocesov bolo odradiť ľudí od akejkoľvek kritiky štátneho režimu,“ uvádza ŠDKE na svojej webovej stránke.



Podľa Šotha je spracovanie uvedeného príbehu unikátne v tom, že zahŕňa viacero umení – operu, činohru, hudbu, herectvo či tanec. „Každá zložka je vyvážená,“ povedal.



Spoluautorkou libreta a dramaturgičkou novej inscenácie je Zuzana Mistríková. Kostýmy pre novú inscenáciu košického baletu navrhol Andrii Sukhanov, autormi scény sú Jaroslav a Miroslav Daubravovci, hudbou prispel Jonatan Pastirčák.



V titulnej postave Milady Horákovej sa predstavia herečky Táňa Pauhofová a Alena Ďuránová. „Je absolútnou povinnosťou takúto tému ukazovať ľudom a hovoriť o nej. Práve preto, že mladí ľudia vôbec nečítajú, vôbec sa nevenujú histórii, osobnostiam. Nemajú žiaden prehľad a história sa stále opakuje. Ľudia tu sú zo všetkých tých režimov. Tie režimy sú stále, len sa tvárime, že je to už úplne inak," povedala pre TASR Ďuránová s tým, že sa ide o jej prvú skúsenosť s tanečným divadlom. V postave manžela Milady Horákovej alternujú sólisti baletu Andrii Sukhanov a Sergii Iegorov. V inscenácii účinkujú aj herci Jakub Kuka a Vanda Zúreková. Ďalšie postavy stvárňujú členovia baletného súboru.



Premiéra tohto multimediálne tanečného divadla bude v piatok (14. 2.) o 19.00 h na Malej scéne ŠDKE.