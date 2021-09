Štátne divadlo Košice uvedie premiéru činohernej inscenácie Besy

Košice 23. septembra (TASR) – Štátne divadlo Košice uvedie činohernú inscenáciu Besy, ide o divadelnú adaptáciu románu Diablom posadnutí, ktorého autorom je Fiodor Michajlovič Dostojevskij. Premiéra bude v piatok (24. 9.) o 19.00 h v Historickej budove ŠDKE.



Ako divadlo uvádza na svojej webovej stránke, ide o antinihilistický román, sociálnu a politickú satiru, psychologickú drámu a alegóriu vykresľujúcu katastrofálne dôsledky politického a morálneho nihilizmu. Riaditeľ Činohry ŠDKE a režisér pripravovanej inscenácie Anton Korenči dodal, že ide o rozsiahly román, ktorý je komentárom k biblickému príbehu o démonoch z Gerasy. „Zachovali sme takmer všetky postavy, pretože sa navzájom zrkadlia a osvetľujú, točia sa okolo Stavrogina ako okolo Slnka, fungujú ako planéty v Slnečnej sústave – ak by sme nejakú vybrali, narušíme gravitačnú rovnováhu. No jednému konštruktu sme sa predsa len nevyhli – postava Matrjoše, malého dievčatka z cenzurovanej kapitoly Stavroginovej spovede U Tichona, Stavroginovej obete, vystupuje v našej adaptácii ako rozprávač, sprievodca dejom,“ povedal s tým, že nepozná momentálne súčasnejší román než Besy.







„Snažíme sa, aby bola inscenácia zrozumiteľná, aby bola autentická a aby mala humor. Dostojevskij má v skutočnosti omnoho viac humoru, než sa javí z všeobecne zažitej predstavy o jeho diele, čo by sme radi ukázali aj v našej inscenácii,“ doplnil Korenči.



Inscenáciu uvedú pri príležitosti 200. výročia narodenia Dostojevského. Podľa ŠDKE v nej kladú veľký dôraz aj na pohybovú stránku, ktorú pripravuje Andrej Petrovič. V inscenácii sa predstaví takmer celý činoherný súbor ŠDKE. Hlavnú úlohu Nikolaja Vsevolodoviča Stavrogina stvárni hosťujúci herec Marek Geišberg, Varvaru Petrovnu Stavroginovú Beáta Drotárová a Stepan Trofimovič Verchovenskij bude hosť Vasiľ Rusiňák.