Štátne divadlo Košice uvedie premiéru opery Werther

Košice 26. októbra (TASR) – Štátne divadlo Košice (ŠDKE) prvýkrát uvedenie operu Werther francúzskeho skladateľa Julesa Masseneta. Opera vznikla na základe predlohy Johanna Wolfganga von Goetheho Utrpenie mladého Werthera. Jej režisérom je Alexander Wiegold, premiéra je naplánovaná na piatok (29. 10.). Za ŠDKE o tom informoval Svjatoslav Dohovič.



Ako Wiegold povedal, ide o nadčasovú operu. „To, že ľudí premáha láska a vášeň, to sa deje vždy. V tomto diele sa spracúvajú úplne základné konflikty, ktoré sú univerzálne ľudské. Napríklad to, že stále pociťujeme nutkanie prekonávať hranice a hľadať niečo nové,“ povedal s tým, že Massenet a jeho libretisti sa veľmi presne držali Goetheho predlohy. „Je to pozoruhodné, pretože skoro každý riadok, ktorý sa nachádza v librete, má ekvivalent niekde v Goetheho románe. Sú si naozaj veľmi blízke,“ dodal nemecký režisér pôsobiaci v Rakúsku.



Hudobné naštudovanie má na starosti hosťujúci brazílsky dirigent Vinicius Kattah. Opera odznie v Košiciach vo francúzskom origináli. „Massenet vo svojej hudbe strhujúcim spôsobom vyjadril extázu ľúbostného opojenia i beznádejný smútok nenaplnenej túžby. Do popredia pritom postavil postavu Charlotty,“ uvádza ŠDKE na svojej webovej stránke. Pripomína, že táto dievčina sa odrieka svojej lásky k Wertherovi, zachovávajúc vernosť manželovi. Prejaviť svoje city sa odhodlá až vtedy, keď je už neskoro.



V titulnej postave Werthera sa predstavia hosťujúci tenoristi Peter Berger a Michal Lehotský. V sólistickom obsadení je to mezzosopranistka Elena Maximova, ktorá spolu s domácimi sólistkami Myroslavou Havryliuk a Vierou Kállayovou alternuje v postave Charlotty.



Košická premiéra Werthera sa mala pôvodne uskutočniť v máji 2020, pripraviť ju mala česká režisérka Linda Keprtová. Pandémia nového koronavírusu a zdravotná indispozícia režisérky napokon premiéru posunuli a po jej odstúpení z projektu vedenie opery zverilo réžiu práve do rúk Wiegolda.



Premiéra sa uskutoční v piatok o 19.00 h v Historickej budove ŠDKE.