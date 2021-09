Štátne divadlo v Košiciach otvorilo svoje brány pre verejnosť

Košice 5. septembra (TASR) - V poradí 77. sezónu začína Štátne divadlo Košice (ŠDK) dňom otvorených dverí, ktorý sa koná v nedeľu a potrvá do 16.00 h. Väčšina aktivít je z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 situovaná v exteriéri, v okolí historickej budovy divadla.



Nechýba výstava zaujímavých častí zo scénografií a tvorivé dielne. Pre deti je pripravená aj cesta okolo divadelného sveta. Návštevníci sa môžu tiež odfotiť v kostýmoch hercov, tanečníkov a spevákov.



V samotnom divadle počas celého dňa prebiehajú len komentované prehliadky. Návštevníci sa môžu pozrieť na miesta, kde sa bežne nedostanú. "Môžu navštíviť zákulisné časti, šatne našich hercov, tanečníkov. Môžu sa dostať do javiskovej časti, kde uvidia pohľad na divadlo zo strany účinkujúcich. Dostanú sa tiež do podzemných chodieb, kde sa dozvedia zaujímavé príbehy o divadle. Dozvedia sa aj informácie z histórie divadla, o nových rekonštrukciách, ako aj o zaujímavých ľuďoch, ktorí sa podieľali na jeho výstavbe. Taktiež sa dostanú do miestnosti, kde sa nachádzajú rekvizity a kulisy. Nachádza sa tu aj starý atómový kryt s pancierovými dverami, ktorými taktiež budeme prechádzať," priblížila pre TASR sprievodkyňa Ema Kovalčíková.



Ako informoval PR manažér ŠDK Svjatoslav Dohovič, v rámci platného stupňa COVID automatu sa prehliadky riadia OTP režimom. Ich účastníkmi môžu byť len osoby plne očkované, alebo schopné preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu, respektíve 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu. Rovnako sa môžu komentovaných prehliadok zúčastniť osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.