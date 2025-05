Štátne lesníctvo v Kriváni oslavuje sto rokov svojho pôsobenia

Detva 25. mája (TASR) - Štátne lesníctvo v Kriváni v Detvianskom okrese oslavuje sto rokov svojho pôsobenia. Pri tejto príležitosti plánujú na jeseň oslavy, na ktorých vzdajú úctu generáciám lesníkov a pripomenú si ich prácu. TASR o tom informovala Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR s tým, že zároveň priblížia verejnosti históriu aj súčasnosť lesníctva na Poľane.



Dodala, že minulosť hospodárstva v oblasti Kriváňa siaha do čias Vígľašského panstva, keď lesy využívali najmä na poľovnícke účely. Intenzívnejšie sa to však začalo v 19. storočí pod vedením rodiny Esterházyovcov. „Míľnikom bol 1. máj 1925, keď vznikla prvá štátna inštitúcia, a to Správa lesného hospodárstva Vígľaš,“ objasnila. Na základe zákona a vládneho nariadenia majetok Vígľašského panstva rozdelili na tri Správy štátnych lesov - Vígľaš, Slatina, Kriváň-Detva a jednu Správu štátnych majetkov Vígľaš-Pstruša.



Správa štátnych lesov Kriváň-Detva je predchodcom dnešnej organizačnej zložky Poľana so sídlom v Kriváni. V súčasnej podobe vznikla 1. januára 2022 zlúčením Kriváňa so Slovenskou Ľupčou. „Rozprestiera sa od Šiatorskej Bukoviny po Donovaly a pokrýva rôznorodé prírodné územia s bohatou faunou a flórou,“ objasnila.



V revíroch je možné poľovať od drobnej zveri pernatej až po jeleňa. V prírode sú ubytovacie zariadenia ako napríklad poľovná chata Zálomská. „Z hlavných druhov zveri môžeme spomenúť jeleniu, srnčiu, danieliu, mufloniu a diviačiu zver,“ zdôraznil podnik s tým, že zo šeliem medveďa, vlka, rysa, mačku divú, vydru, kunu a líšku. Z pernatej zveri to sú bažant, jariabok, hlucháň, kačica a jarabica.



Jednou z najvýznamnejších lokalít je Chránená krajinná oblasť a biosférická rezervácia Poľana. Rozprestiera sa na ploche 20.079 hektárov s nadmorskou výškou 1458 metrov. Je domovom cicavcov, vtákov, rozmanitý je však najmä svet plazov, obojživelníkov, chrobákov a motýľov. Súčasťou je aj Chránená poľovná oblasť Poľana.