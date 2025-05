Štátny archív priblíži históriu na základe dobových osobných dokladov

Nitra 16. mája (TASR) - Osobným dokladom, ktoré môžu slúžiť ako cenný archívny dokument sa bude venovať seminár, ktorý pripravuje Štátny archív Nitra. Ako informoval, konať sa bude 25. júna v nitrianskej synagóge.



Zaznejú na ňom prednášky, ktoré sa budú venovať potvrdeniam pôvodu obyvateľov Nitry z rokov 1798 až 1860. „Hovoriť sa bude aj o ceste Milana Rastislava Štefánika po Ruskej ríši do Turkmenstanu, a to na základe jeho cestovného pasu. Venovať sa budeme aj písomnostiam Nitrianskej župy z rokov 1905 až 1918 i preukazom 'nemravných' žien z Komárna či svedectvám o domovskej príslušnosti do roku 1918,“ uviedli organizátori.



Podujatie v nitrianskej synagóge tak podľa ich slov dokáže, že osobné doklady sú cenným typom dokumentov, ktoré majú mimoriadnu výpovednú hodnotu. „Slúžili primárne na identifikáciu jednotlivca a potvrdzovali jeho vek, status, fyzický stav či iné právne a administratívne informácie. V sieti štátnych archívov je možné dohľadať celú škálu rôznorodých osobných dokladov,“ doplnil Štátny archív Nitra.