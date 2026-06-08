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Štátny archív v Nitre potvrdil objavenie kópie miniatúry erbovej listi
Uhorské stolice si zaviedli svoje stoličné erby na základe zákonného článku č. 62/1550.
Autor TASR
Nitra 8. júna (TASR) - Vedúci archivár z oddelenia súkromných archívov a zbierok Národného archívu Maďarska Anton Avar objavil kópiu miniatúry erbovej listiny Nitrianskej stolice z roku 1550. Nachádza sa v archíve rodu Majthényi. Miniatúra erbovej listiny je doslovnou reprodukciou miniatúry z originálu, potvrdil Štátny archív v Nitre.
Uhorské stolice si zaviedli svoje stoličné erby na základe zákonného článku č. 62/1550. Mnohým stoliciam následne uhorský panovník Ferdinand I. udelil ich používanie osobitnými privilégiami - erbovými listinami. Patrila medzi ne aj Nitrianska stolica, ktorá takéto privilégium získala pravdepodobne v roku 1550.
Hoci bol v roku 1881 originál listiny uložený v historickom archíve Nitrianskej župy, na rozdiel od iných sa dodnes nezachoval. V historickom archíve sa dokonca nezachoval ani žiadny jej odpis alebo kópia. Naposledy s originálom erbovej listiny pracoval uhorský historik a archivár Károly Tagányi v roku 1886.
Súčasný objav potvrdzuje staršie predpoklady, že farba štítu erbu bola pôvodne červená a nie modrá, ktorú má napríklad súčasný erb Nitrianskeho samosprávneho kraja. Miniatúra nesie vročenie 1552, ktoré však zrejme bolo nesprávne odpísané z originálu, pretože pôvodným rokom vydania bol zrejme rok 1550.
Objav kópie miniatúry je významným dodatkom k výskumu stoličných erbových listín a samotného erbu Nitrianskej stolice, skonštatoval archív.
Uhorské stolice si zaviedli svoje stoličné erby na základe zákonného článku č. 62/1550. Mnohým stoliciam následne uhorský panovník Ferdinand I. udelil ich používanie osobitnými privilégiami - erbovými listinami. Patrila medzi ne aj Nitrianska stolica, ktorá takéto privilégium získala pravdepodobne v roku 1550.
Hoci bol v roku 1881 originál listiny uložený v historickom archíve Nitrianskej župy, na rozdiel od iných sa dodnes nezachoval. V historickom archíve sa dokonca nezachoval ani žiadny jej odpis alebo kópia. Naposledy s originálom erbovej listiny pracoval uhorský historik a archivár Károly Tagányi v roku 1886.
Súčasný objav potvrdzuje staršie predpoklady, že farba štítu erbu bola pôvodne červená a nie modrá, ktorú má napríklad súčasný erb Nitrianskeho samosprávneho kraja. Miniatúra nesie vročenie 1552, ktoré však zrejme bolo nesprávne odpísané z originálu, pretože pôvodným rokom vydania bol zrejme rok 1550.
Objav kópie miniatúry je významným dodatkom k výskumu stoličných erbových listín a samotného erbu Nitrianskej stolice, skonštatoval archív.