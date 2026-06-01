Štátny archív v Trnave otvorí svoje brány verejnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Trnava 1. júna (TASR) - Štátny archív v Trnave otvorí počas piatka a soboty (5. a 6. júna) svoje brány verejnosti. Počas prvého dňa podujatia bude program určený pre školy a v sobotu pre širokú verejnosť. TASR o tom informovala riaditeľka Štátneho archívu v Trnave Júlia Ragačová.

Tento rok je deň otvorených dverí zameraný na genealógiu - pomocnú historickú vedu, ktorá skúma vývoj rodov a vzťahy medzi príbuznými osobami.

„Časť podujatia je zameraná na primárny genealogický prameň - na matriky, pretože vlani na jeseň sme si pripomenuli 130. výročie vzniku štátnych matrík,“ ozrejmila.

V rámci výstavy „Od kolísky po hrob. O živote a smrti k 130. výročiu zoštátnenia matrík“ je vystavených aj 92 prác žiakov základných škôl z trnavského regiónu, ktorí sa zapojili do súťaže Môj rodokmeň.

Pripravené budú aj komentované prehliadky budovy archívu, tvorivé dielne či ukážky pečatenia. V sobotu o 14.30 h sa uskutoční workshop na tému zostavenia vlastného rodokmeňa.
